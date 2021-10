Star in the Star, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 14 ottobre 2021

STAR IN THE STAR ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 14 ottobre 2021, al termine della finale di Star in the Star? A dover lasciare il talent show sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Ma chi si celava dietro le due maschere? A vestire i panni del… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO...

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Star in the Star? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda cinque puntate. Inizialmente ne erano previste sette, ma i bassi ascolti e altre problematiche hanno fatto cambiare idea a Mediaset. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 16 settembre 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 23 settembre 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 30 settembre 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 7 settembre 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 14 settembre 2021 OGGI

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati di Star in the star, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Lo show di Ilary Blasi come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni giovedì in prima serata. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le varie puntate grazie alla funzione on demand.