Star in the star: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Ilary Blasi

Quante puntate sono previste per Star in the star, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? Ve lo diciamo subito: si tratta di sette puntate in onda in prima serata da giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21.25, con un appuntamento a settimana. La finale della prima edizione del programma, salvo cambiamenti di palinsesto, dovrebbe andare in onda il 28 ottobre. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 16 settembre 2021

Seconda puntata: giovedì 23 settembre 2021

Terza puntata: giovedì 30 settembre 2021

Quarta puntata: giovedì 7 settembre 2021

Quinta puntata: giovedì 14 settembre 2021

Sesta puntata: giovedì 21 settembre 2021

Settima puntata: giovedì 28 settembre 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Star in the star? Lo show di Ilary Blasi andrà in onda ogni giovedì a partire dalle 21.25 (circa) e durerà fino all’1. In totale quindi 3 ore e 35 minuti, pubblicità comprese.

Come funziona

A Star in the Star, 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo hanno la possibilità di vestire i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga. Le celebrità verranno, infatti, trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I tre giudici valuteranno le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni puntata. Fino a decretare il vincitore finale.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Star in the star? Lo show di Ilary Blasi come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni giovedì in prima serata. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le varie puntate grazie alla funzione on demand.