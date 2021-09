Star in the Star: anticipazioni, ospiti e maschere della seconda puntata

Questa sera, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Star in the star, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi. Lo show prodotto da Banijay è basato su un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di “Big Performance”. In ogni puntata dieci concorrenti misteriosi si esibiscono travestiti da cantanti famosi di cui dovranno interpretare brani di successo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla seconda puntata.

Anticipazioni seconda puntata

Travolto dalle polemiche per l’eccessiva somiglianza con Tale e Quale Show e Il cantante mascherato (entrambi programmi in onda sulla Rai), il nuovo show di Canale 5 giovedì scorso non ha esordito nel migliore dei modi ottenendo degli ascolti non entusiasmanti. E come se non bastasse nelle scorse ore Mediaset ha minacciato di querelare la società di produzione Banijay Italia e si è parlato anche di cambiamenti netti per quanto riguarda la seconda puntata che andrà in onda oggi, giovedì 23 settembre. Qualche novità in merito è stata anticipata da Marcella Bella. “Sono felice di annunciarvi che ci saranno novità e cambiamenti a cominciare dagli artisti che si esibiranno dal vivo ,alcuni davvero straordinari!”, ha detto la giudice sui social.

Maschere e giudici

Dieci i cantati imitati dai concorrenti top secret che si esibiranno per sette puntate, una a settimana: Michael Jackson, Zucchero, Claudio Baglioni, Mina e Lady Gaga, Elton John, Loredana Berté, Madonna, Patty Pravo, Pino Daniele. Accanto a Ilary Blasi ci sarà una giuria composta da Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola. Con loro, diverso in ogni puntata, un giudice speciale. Insieme i giudici di Star in the star valuteranno le performance dei dieci concorrenti alla fine di ogni puntata, per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni puntata. Fino a decretare il vincitore finale. Tale format è stato paragonato da molti a un mix fra Tale e quale show e Il cantante mascherato, due tra i programmi di maggior successo in onda su Rai 1. Nel corso delle sette puntate di Star in the star scopriremo dunque chi sono i 10 concorrenti che imitano i cantanti famosi portando in scena i loro brani.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla seconda puntata di Star in the star, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Lo show di Ilary Blasi come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 ogni giovedì in prima serata. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le varie puntate grazie alla funzione on demand.