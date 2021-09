A che ora inizia Star in the star: l’orario di messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Star in the star, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? Ve lo diciamo subito: la messa in onda delle sette puntate è prevista per le ore 21,30 (circa). Lo show prodotto da Banijay è basato su un format internazionale che in Germania va in onda con il nome di “Big Performance”. In ogni puntata dieci concorrenti misteriosi appartenenti al mondo dello spettacolo si esibiscono travestiti da cantanti famosi di cui dovranno interpretare brani di successo. A giudicare le loro performance una giuria d’eccezione.

Quante puntate

Abbiamo visto a che ora inizia Star in the star, ma quante puntate sono previste per il celebrity show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? Ve lo diciamo subito: si tratta di sette puntate in prima serata da giovedì 16 settembre 2021. La finale della prima edizione del programma, salvo cambiamenti di palinsesto, dovrebbe andare in onda il 28 ottobre. Ecco la programmazione completa: