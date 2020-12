Stanotte a Pompei streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Alberto Angela

Questa sera, mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 torna Alberto Angela con Stanotte a Pompei, un viaggio straordinario con Alberto Angela in una città che non cessa mai di stupire già trasmesso nel 2018. Affreschi a tinte vivaci, un cavallo bardato, un padrone e uno schiavo che si preparavano a fuggire, un’iscrizione che permette di datare con sicurezza l’eruzione, prezioso vasellame… Ma dove sarà possibile vedere Stanotte a Pompei in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma di Alberto Angela, come detto, va in onda oggi – mercoledì 9 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre).

Stanotte a Pompei streaming live e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, grazie alla funzione on demand, sarà possibile recuperare la puntata e godersela in qualsiasi momento.

Durata

Quanto dura Stanotte a Pompei in onda oggi su Rai 1? La messa in onda, in replica (la puntata è stata già trasmessa nel settembre 2018), è prevista per le ore 21,25 e – salvo cambiamenti di programma – dovrebbe terminare alle ore 23,45 per dare la linea a Porta a Porta di Bruno Vespa. La durata complessiva è quindi di 2 ore e 20 circa.

