Stai lontana da me: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 4 giugno 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Stai lontana da me, pellicola del 2013 diretta da Alessio Maria Federici, con protagonisti Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Una divertente commedia, remake del film francese del 2010 Per sfortuna che ci sei. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Stai lontana da me? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Jacopo Leone (Enrico Brignano), un brillante terapista di coppia famoso nel suo settore per il numero di matrimoni e fidanzamenti salvati. Se nel suo lavoro è il numero uno, però, non vale lo stesso per la sua vita privata: è single perché da quando è piccolo ha la maledizione di portare sfortuna a qualunque donna decida di stare con lui. Dietro questa sventura ci sarebbe in realtà lo zampino di Simona (Fabrizia Sacchi), una sua vecchia compagna di scuola che a suo tempo l’uomo ha tradito e che, per vendicarsi, gli avrebbe lanciato questo sortilegio. Il suo destino sembra cambiare quando un giorno conosce Sara (Ambra Angiolini), architetto, per la quale perde completamente la testa. Anche lei sembra molto interessata e questo la rende presto bersaglio delle terribili sciagure legate a Jacopo. Lei, però, è innamorata e non vuole arrendersi: resta al suo fianco sopportando gli incidenti che le capitano. Le cose si complicano quando, invece di prendere un cd con la presentazione di una chiesa da mostrare ai vertici del Vaticano, Sara porta per sbaglio un film porno che il terapista consegnava alle coppie in crisi. È solo allora che decide di lasciarlo. Jacopo cerca di affrontare il dolore andando a trovare i suoi genitori. Qui, l’amara verità su di loro gli farà prendere una decisione del tutto inaspettata…

Stai lontana da me: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Stai lontana da me? Tanti gli attori amati dal pubblico, come Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi, Giorgia Cardaci e Fabrizia Sacchi. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Enrico Brignano: Jacopo Leone

Ambra Angiolini: Sara

Anna Galiena: Lorenza Bra

Giampaolo Morelli: Mirko

Fabio Troiano: Fabrizio

Giorgia Cardaci: Sofia

Giorgio Colangeli: padre di Jacopo

Gianna Paola Scaffidi: madre di Jacopo

Massimiliano Vado: Guido

Michela Andreozzi: Silvia

Fabrizia Sacchi: Simona

Simona Caparrini: Giulia, moglie sottomessa

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Stai lontana da me, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Stai lontana da me in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 giugno 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.