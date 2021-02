Squadrone 303 – La grande battaglia: tama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Squadrone 303 – La grande battaglia, film di guerra diretto da Denis Delic (durata: 104 minuti) che racconta la battaglia d’Inghilterra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia dei piloti polacchi dello Squadrone 303 che, nella “battaglia d’Inghilterra” permisero alla Gran Bretagna di sconfiggere l’aeronautica tedesca. La “battaglia d’ Inghilterra” fu combattuta tra le forze aeree della Luftwaffe e quelle della RAF tra l’estate e l’autunno del 1940 e segnò il primo fallimento della macchina da guerra hitleriana, cambiando probabilmente le sorti di tutto il conflitto mondiale.

Squadrone 303 – La grande battaglia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Piotr Adamczyk

Kirk Barker

Gabriela Calun

Maciej Cymorek

Nik Goldman

Streaming e tv

Dove vedere Squadrone 303 – La grande battaglia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati – SkyGo.

