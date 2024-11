Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 7 novembre 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 novembre 2024.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata saranno: lo scrittore e giornalista Antonio Scurati, l’attore e conduttore Claudio Bisio, lo scrittore Paolo Di Paolo, il drammaturgo Andrea Pennacchi e il musicista Paolo Fresu. Inoltre, interverranno l’esperta di comunicazione politico-elettorale Martina Carone, la cantante Kimia Ghorbani, la giornalista Pegah Moshir Pour e il regista israeliano Eran Riklis, che ha diretto il film “Leggere Lolita a Teheran”. E ancora, Don Most e Anson Williams, indimenticabili interpreti di Ralph e Potsie nella serie cult degli anni ’80 “Happy Days” e, in collegamento da Valencia, il fumettista Paco Roca. Infine, spazio alla danza con la performance di Alessandro Cavallo in un estratto dalle “Sette danze greche” di Béjart.

A interagire con il pubblico in studio, accuratamente selezionato per rappresentare la pluralità e la diversità del Paese, saranno come sempre i “competenti,” tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato e la pediatra Paola Di Turi. I loro interventi rappresentano i cardini del programma, accompagnati dal controllo ortografico di Andrea Maggi, dalle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai servizi sull’arte di Alessandro Arcodia. Il tutto sarà impreziosito da performance dal vivo, grazie alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.