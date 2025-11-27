Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 27 novembre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 27 novembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Tra i protagonisti di questa puntata ci sarà Carlo Verdone, protagonista della quarta e conclusiva stagione della serie “Vita da Carlo”. In collegamento da New York interverrà inoltre Spike Lee, premio Oscar e voce tra le più riconosciute e influenti del cinema contemporaneo. Spazio anche a Pilar Fogliati, al cinema con il film “Breve storia d’amore”, e a Milo Manara, artista e maestro del fumetto, con le sue ultime opere: gli adattamenti dell’“Odissea” di Omero e il secondo e conclusivo volume de “Il nome della rosa” di Umberto Eco.

E ancora, J-Ax, il comico Nathan Kiboba e i campioni di scacchi-pugilato Nicolò Tiraboschi, due volte campione del mondo, e Thomas Pansino. In collegamento da Milano per Gallerie d’Italia interverranno Silvia Foschi, responsabile del patrimonio storico-artistico e delle attività culturali di Intesa Sanpaolo, e Giordano Passarella, restauratore capo del “Cavallo Colossale” di Antonio Canova.

Non mancheranno le performance dal vivo con l’omaggio alla grande Ornella Vanoni sulle note di “Senza Paura”, interpretato da Paola Folli, e l’esibizione “Short Stories” con i ballerini Fabiana Lonardo e Nicola Stasi, accompagnati dal violino di Natalia Abbascià.

Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali – dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo – pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. Quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e il neuroscienziato Sergio Della Sala.

Ad arricchire la puntata ci saranno anche la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini con la sua coinvolgente rubrica “Agenda Mercadini” e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.