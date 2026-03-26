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Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 26 marzo 2026

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Geppi Cucciari. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 26 marzo 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 marzo 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata, Vittoria Puccini tra i protagonisti del nuovo film di Carlo Verdone “Scuola di seduzione”, e la Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Con loro, Isabella Ragonese e Corrado Fortuna, protagonisti della commedia “Il Dio dell’amore” di Francesco Lagi, e i giornalisti Massimo Giannini, Beppe Severgnini e Lorenza Ghidini. Non mancherà la musica, con Noemi, che interpreterà uno dei suoi brani, e Giuliano Palma, che renderà omaggio all’immenso Gino Paoli.

Spazio anche all’arte visiva con il giornalista, critico e divulgatore Nicolas Ballario, e alla danza con Andrea Sarri, primo ballerino dell’Opéra di Parigi, in collegamento dal teatro parigino per una performance sulle note di “Non, je ne regrette rien” di Edith Piaf.

Come da tradizione, il pubblico sarà protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. Quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo e psicoterapeuta Carlo Boracchi.

Ad impreziosire la puntata, come sempre, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 26 marzo 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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