Home » Spettacoli » TV
TV

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 23 ottobre 2025

di Antonio Scali
Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 23 ottobre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 ottobre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata saranno gli attori e comici Virginia Raffaele e Aldo Baglio, protagonisti del film “La vita va così” al cinema dal 23 ottobre, e lo scrittore bestseller Dan Brown, con la sua nuova uscita editoriale de “L’ultimo segreto”. In studio anche la giornalista Giovanna Botteri e l’agente immobiliare delle case di lusso Gianluca Torre.

Non mancheranno momenti di comicità e riflessione con Antonio Catania, Gigio Alberti, Bebo Storti e Renato Sarti, in occasione del 40° anniversario di “Comedians”. E ancora, il professor Piero Dorfles, il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini e le tre suore agostiniane austriache conosciute come le Suore Squatter. Spazio poi alla danza e alla musica con le performance degli Urban Theory, la crew di ballerini e coreografi italiani specializzati nel tutting, del cantautore e polistrumentista Eugenio Finardi con “Gioia e rivoluzione” e del compositore Enzo Draghi con il celebre brano “Lupin, l’incorreggibile Lupin”.

Il pubblico sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali”, pronti a confrontarsi con i “competenti”. In cattedra, quattro esperti alle prese con quesiti spesso improbabili: Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aerospaziale italiana, l’autorevole linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la dottoressa Simona Milanese, autrice del libro “Senza rimpianti senza rimorsi”.

A completare il racconto della puntata, la supervisione di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia e l’autoradio della trasmissione, l’accompagnamento con le performance dal vivo con la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
