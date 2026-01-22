Icona app
TV

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 22 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 22 gennaio 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 22 gennaio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Il programma di Rai Cultura avrà tra gli ospiti Edoardo Leo, protagonista della nuova commedia “2 Cuori e 2 Capanne”, diretta da Massimiliano Bruno, anch’egli presente in studio. In collegamento, interverranno da New York lo scrittore e saggista americano Jonathan Safran Foer e da Miami l’ex cestista Danilo Gallinari. Saranno presenti, inoltre, la giornalista Giovanna Botteri, il leggendario allenatore e commentatore sportivo Dan Peterson e il climatologo Luca Mercalli.

Poi, le performance dal vivo dei Neri per Caso, con il brano “I ragazzi”, di Giulia Mei insieme a Edoardo Leo, protagonisti dell’esibizione “Bandiera”, e di Grazia Di Michele, che interpreterà “Vai, Valentino”. Spazio anche alla danza con la ballerina Saumya Kamble, portando in scena “Belly Fusion” sul brano “Khatam” di Mahan & Skipster.

Come sempre, il pubblico avrà un ruolo centrale: spettatori attivi, muniti di autocertificazione che li colloca nelle più disparate categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — dialogheranno e si misureranno con gli ospiti in studio. A portare competenza e autorevolezza ci saranno come di consueto,  Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicoterapeuta e divulgatore Michele Mezzanotte.

Ad impreziosire la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte curati da Alessandro Arcodia e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
