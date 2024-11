Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 21 novembre 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 21 novembre 2024.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, il regista e conduttore Pino Strabioli e Gianrico Carofiglio con la sua ultima opera dal titolo “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”. Durante la serata, inoltre, l’imprenditore e conduttore Paride Vitale, autore del libro “D’Amore e D’Abruzzo. Guida sentimentale alla regione più bella del mondo”, e lo scrittore Marco Balzano nelle librerie con “Bambino”.

Dal mondo della musica interverranno il violinista David Garrett, che presenterà il suo ultimo disco “Millennium Symphony”, il cantautore e compositore Dario Baldan Bembo, e le cantautrici, questa volta presenti in veste di autrici, Levante, con il suo nuovo libro “Opera quotidiana” e Chiara Iezzi, nelle librerie con “Sisters”. E ancora, nel corso della puntata, l’Orchestra Sinfonica in collegamento dall’Auditorium di Milano e Paolo di Paolo in collegamento dalla Fontana di Trevi, a Roma.

A interagire con il pubblico in studio, selezionato per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, come sempre i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, la pediatra Paola Di Turi e il semiologo ed esperto di comunicazione Giovanni Manetti. I loro interventi rappresentano i cardini del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, dalle pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte di Alessandro Arcodia. Il tutto sarà impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola “Ballo” Balestri.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 21 novembre 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.