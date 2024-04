Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 18 aprile 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 18 aprile 2024.

Anticipazioni e ospiti

Oltre due ore di intrattenimento, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio. Ospiti della puntata, Valeria Solarino, Valerio Lundini in onda su Rai 3 con il suo “Faccende Complicate”, Margherita Vicario e Veronica Lucchesi protagoniste del film “Gloria”. Inoltre, la giornalista Lilli Gruber, nelle librerie con il nuovo libro “Non farti fottere”, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex tennista e commentatore Paolo Bertolucci e lo scrittore e poeta Aldo Nove.

E ancora, dal mondo dell’arte, il fotografo italiano Filippo Trojano, il musicista Carlo Centemeri, gli artisti e fotografi Michael Ackerman e Ramak Fazel. E infine il regista Davide Livermore regalerà una performance con gli attori Gianni Fantoni e Cristiano Dessì. Come sempre, il pubblico è formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Caselle del marketing che diventano persone e si interfacciano con i “competenti”: cattedratici di grande professionalità alle prese con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, la pediatra Paola Di Turi e l’esperto di cinesica Giovanni Manetti. I loro interventi sono le boe attraverso cui si dipana il programma, insieme al controllo ortografico di Andrea Maggi. Autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, torna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 18 aprile 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.