Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 dicembre 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 dicembre 2024.

Anticipazioni e ospiti

Come sempre puntata ricca di ospiti, tra questi Caterina Guzzanti, in tournée con il suo spettacolo “Secondo lei”, gli attori Salvatore Esposito e Silvia D’Amico protagonisti della serie “Piedone” ispirata al grande Bud Spencer, il regista e conduttore Jocelyn Hattab, la giornalista Giovanna Botteri e la scrittrice, fotografa e sceneggiatrice Valérie Perrin.

Dal mondo musicale, Frankie hi-nrg mc che regalerà al pubblico una rivisitazione del suo celebre brano “Quelli che ben pensano” e il cantautore britannico Jack Savoretti, in Italia per il tour “Notti Romantiche”. E ancora, le attrici Irene Maiorino e Sara Drago, la giornalista e scrittrice Angela Frenda, autrice del libro “Una torta per dirti addio”, il regista e conduttore Pino Strabioli, e, in collegamento, il direttore del Bud Spencer Museum di Berlino, Matteo Luschi. Alla postazione lampada, ci sarà il fumettista Manuele Fior. Non mancheranno inoltre le performance dal vivo con l’esibizione degli Stomp, il gruppo britannico di percussionisti, ballerini e performers.

Come sempre, a interagire con il pubblico in studio, accuratamente selezionato per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese, i “competenti”, tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Ameya Gabriella Canovi, esperta di relazioni famigliari e dipendenze affettive e autrice del libro “Dentro me c’è un posto bellissimo”. E ancora, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e i reportage sull’arte di Alessandro Arcodia. Il tutto sarà impreziosito da performance dal vivo, grazie alla band di Nicola “Ballo” Balestri.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.