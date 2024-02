Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 1 febbraio 2024

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 1 febbraio 2024.

Anticipazioni e ospiti

A pochi giorni dall’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, il programma di Rai Cultura con Geppi Cucciari dedica la puntata all’evento più atteso della televisione italiana. Tra gli ospiti Enrico Ruggeri; Colapesce e Di Martino, accompagnati dal pianista Angelo Trabace; Alexia – aka Alessia Aquilani – con il pianista Carlo Centemeri. E inoltre, una performance realizzata con gli strumenti dell’Orchestra del Mare e una tratta della Divina Commedia Opera Musical. Ci saranno anche la splendida Marisa Laurito, l’archeologo Gabriel Zuchtriegel, l’astronauta Luca Parmitano e Giovanni Galizia conosciuto da molti come il “prete sexy” nel Calendario Romano.

Come sempre, il pubblico è formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demografiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Caselle del marketing che diventano persone e si interfacciano con i “competenti”: quattro cattedratici di grande professionalità alle prese con quesiti spesso improbabili, tra i quali spicca il femminismo dell’irresistibile Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana; il funambolismo parolaio del linguista Giuseppe Antonelli; Simonetta Bagella docente di Botanica e, per l’occasione, Vincenzo Borghetti docente di Storia della Musica che ha incentrato uno dei suoi corsi universitari proprio sul Festival di Sanremo. Come sempre, i loro interventi sono le boe attraverso cui si dipana il programma, insieme al controllo ortografico di Andrea Maggi, il professore d’italiano de “Il Collegio”, e alla preziosa rubrica letteraria di Piero Dolfres. Autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, torna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, 25 gennaio 2024, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.