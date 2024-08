Splash – Una sirena a Manhattan: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 7 agosto 2024, su Rai 1 in prima serata va in onda il film Splash – Una sirena a Manhattan, pellicola del 1984 diretta da Ron Howard, con protagonisti Tom Hanks e Daryl Hannah. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film racconta la storia di un amore speciale tra una sirena e un giovane ragazzo. Tutto ha inizio a Capo Cod, dove un ragazzino si butta in acqua da una barca: nel mare incontra una piccola sirenetta che sta nuotando. Quando si risveglia scopre di essere stato salvato da un marinaio e riportato a bordo. Passano vent’anni e Allen (Tom Hanks), un ragazzo che vende frutta e verdura ai mercati generali di Manhattan col fratello Freddie (John Candy), è triste perché la sua fidanzata lo ha mollato. Così arriva a Capo Cod e, cadendo da una barca, finisce in mare, rischiando di annegare. Viene portato in salvo a riva da una bella sirena (Daryl Hannah), oggetto delle ricerche di uno strano scienziato, il dottor Walter Kornbluth (Eugene Levy).

La creatura riesce a rintracciare l’indirizzo del giovane Allen, grazie ai dati contenuti nel portafogli che ha smarrito durante l’incidente, e decide di raggiungerlo via mare. Il suo arrivo in città è alquanto bizzarro: si ritrova infatti ai piedi della Statua della Libertà, completamente nuda tra i turisti che, palesemente imbarazzati, chiamano la polizia. Gli agenti, riconoscendo i documenti di Allen, lo chiamano immediatamente e lui si precipita sul posto. La sirena non sa parlare, ma gli dimostra un grande entusiasmo nel rivederlo. I due vanno a casa di lui e, in poco tempo, si innamorano. Il ragazzo la ribattezza Madison per via del suo nome impronunciabile e, dedicandosi totalmente a lei, trascura anche il suo lavoro. Allen la ama così tanto che le chiede anche di sposarlo, ma lei si sente costretta a rifiutare: la sirena custodisce un terribile segreto che non può rivelargli e, non appena la luna sarà piena, dovrà obbligatoriamente ripartire. A complicare ulteriormente le cose ci pensa lo scienziato che, riconoscendo la foto della creatura marina sul giornale, decide di raggiungerla per svelare a tutti la sua vera identità. Riuscirà Madison a sfuggire al dottor Kornbluth e vivere la sua storia d’amore con Allen?

Splash – Una sirena a Manhattan: il cast del film

Tanti i grandi attori che fanno parte del cast del film Spalsh, in onda su Rai 1. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tom Hanks: Allen Bauer

Daryl Hannah: Madison la sirena

Eugene Levy: Walter Kornbluth

John Candy: Freddie Bauer

Dody Goodman: signora Stimler

Shecky Greene: signor Buyrite

Richard B. Shull: dottor Ross

Bobby Di Cicco: Jerry

Howard Morris: dottor Zidell

Patrick Cronin: agente Michaelson

Jeff Doucette: Junior

Royce D. Applegate: Buckwalter

Tony Longo: Augie

Dodo Denney: signora Stein

Joe Grifasi: Manny

Rance Howard: Mr. McCullough

Babaloo Mandel: Rudy

Bill Smitrovich: Ralph Bauer

Nancy Raffa: Mary Bauer

David Kreps: Allen da giovane

Jason Late: Freddie da giovane

Shayla Mackarvich: Madison da giovane

Streaming e tv

Dove vedere Splash in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 7 agosto 2024, alle ore 21.25 in prima serata. Anche in streaming e on demand su Rai Play.