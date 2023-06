Spirale di bugie: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 2

Quante puntate sono previste per Spirale di bugie? La nuova serie in onda su Rai 2 è composta da due puntate, in onda in prima visione e in prima serata l’8 e il 9 giugno 2023 alle ore 21.20. Un avvincente thriller australiano del 2021 che segue un pericoloso triangolo tra una coppia di coniugi e la loro babysitter. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 8 giugno 2023

Seconda puntata: 9 giugno 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Spirale di bugie? Appuntamento l’8 e il 9 giugno 2023 su Rai 2 dalle 21.20 e fino alle 23. Ogni serata dunque dura circa un’ora e mezza. Un’avvincente storia su una famiglia che poco alla volta si sta disfacendo, Spirale di bugie vede due coniugi che provano a salvare il loro matrimonio. Ma i sospetti mettono in crisi il tentativo.

Streaming e tv