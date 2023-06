Spirale di bugie: il cast della serie su Rai 2. Attori e personaggi

Spirale di bugie è la serie in onda su Rai 2 l’8 e il 9 giugno 2023 in prima visione dalle ore 21.20. Si tratta di un avvincente thriller australiano in due puntate. Ma qual è il cast? Chi sono gli attori e i personaggi? Il titolo originale è Lie with me. La storia è quella di Anna e Jake e della babysitter Becky, che bada ai loro figli, ma anche dell’assistente di Jake, che fa l’avvocato: lei si chiama Caroline. Spirale di bugie è una serie australiana incentrata su un pericoloso triangolo di menzogne e bugie che si crea tra due coniugi e la babysitter. Ma veniamo al cast.

La serie è stata sceneggiata da Jason Herbison (anche ideatore dello show), Margaret Wilson e Anthony Ellis ricevendo diversi apprezzamenti per la trama. Il cast è composto da: Charlie Brooks, Brett Tucker, Phoebe Roberts, Alba Nicholls, Hunter Hurley, Ned Kennelly, Neil Melville, Nadine Garner, Caroline Gillmer, Alfie Gledhill, Bert LaBonté, Isabella Giovinazzo, John Marc Desengano, Cecilia Low, Frank Magree, Stephen Lopez, Sonya Suares e Irene Chen.

Trama

Abbiamo visto il cast, ora una breve trama di Spirale di bugie. Anna e Jake Fallmont vogliono provare a salvare il loro matrimonio. Tornano in Australia a Sidney dove lui continua la sua carriera di avvocato. Ma un precedente tradimento continua a minare il loro rapporto anche se bisogna badare ai piccoli Grace e Oliver. Per aiutare Anna arriva la tata Becky, ma Anna continua a pensare che il marito la tradisca mentre la tata instaura un torbido rapporto sia con lei sia con il Jake. Intanto sullo sfondo si delinea un piano che potrebbe portare alla morte di uno dei tre.