Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Spider-Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, 17 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man, film del 2002 diretto da Sam Raimi e basato sul personaggio dell’Uomo Ragno, creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1962, come personaggio principale dell’omonimo fumetto edito dalla Marvel Comics, in seguito anche protagonista di tante produzioni d’animazione per il piccolo schermo e della serie televisiva live action The Amazing Spider-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
New York, 2001. Durante una gita scolastica, lo studente liceale Peter Parker visita un laboratorio di genetica della Columbia University con il suo amico Harry Osborn e la sua vicina Mary Jane Watson. Lì, viene accidentalmente morso da un “super ragno” geneticamente modificato e si ammala al ritorno a casa. Nel frattempo, il padre di Harry, Norman Osborn, scienziato e fondatore della Oscorp Industries, cerca di rispettare i termini stabiliti con l’esercito per ottenere un importante contratto. Sperimenta su se stesso una sostanza chimica instabile che migliora le prestazioni fisiche tuttavia il siero gli fa sviluppare una seconda personalità folle e omicida…
Spider-Man: il cast
Abbiamo visto la trama di Spider-Man, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man
- Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin
- Kirsten Dunst: Mary Jane Watson
- James Franco: Harry Osborn
- Cliff Robertson: Ben Parker
- Rosemary Harris: May Parker
- J. K. Simmons: J. Jonah Jameson
- Joe Manganiello: Flash Thompson
- Gerry Becker: Maximilian Fargas
- Bill Nunn: Joseph “Robbie” Robertson
- Jack Betts: Henry Balkan
- Stanley Anderson: Generale Slocum
- Michael Papajohn: rapinatore
- Ron Perkins: Mendel Stromm
- Bruce Campbell: annunciatore del ring
- Ted Raimi: Hoffman
- Elizabeth Banks: Betty Brant
- K.K. Doods: Simkins
- Randy Savage: “Sega Ossa” McGraw
- John Paxton: maggiordomo
- Tim DeZarn: Phil Watson
- Larry Joshua: promoter del torneo wrestling
- Octavia Spencer: ragazza al check-in
- Shan Omar Huey: insegnante
- Myk Watford: poliziotto dell’incendio
- Macy Gray: se stessa
- Lucy Lawless: ragazza punk rock
- Evan Arnold: medico
- Jill Sayre: infermiera
- Lisa Danielle: sostenitrice di “Sega Ossa”
- Sara Ramírez: poliziotta
- Timothy Patrick Quill: guardia al torneo di wrestling
- Scott Spiegel: poliziotto della marina
- Stan Lee: uomo alla parata
- Taylor Gilbert: Madeline Watson (voce)
Streaming e tv
Dove vedere Spider-Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.