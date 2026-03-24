Spider-Man 2: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spider-Man 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 2, film del 2004 diretto da Sam Raimi, sequel del precedente Spider-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Due anni dopo i fatti del primo film, Peter Parker ha difficoltà nel bilanciare il tempo dedicato alla lotta contro il crimine nei panni di Spider-Man con la vita da normale studente universitario. Il suo insegnante, il dottor Curt Connors, è deluso dal suo scarso impegno, e nota che Peter è sempre in ritardo alle lezioni e stanco. Inoltre, da quando si è trasferito nel centro di New York, il ragazzo si isola, distaccandosi da Mary Jane e dal migliore amico Harry Osborn, il quale ha giurato vendetta contro Spider-Man credendolo l’omicida di suo padre Norman Osborn. A complicare ulteriormente le cose, Peter scopre che sua zia May sta affrontando un processo di esecuzione rischiando di perdere la casa.
Spider-Man 2: il cast
Abbiamo visto la trama di Spider-Man 2, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man
- Kirsten Dunst: Mary Jane Watson
- James Franco: Harry Osborn
- Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus
- Rosemary Harris: May Parker
- J. K. Simmons: J. Jonah Jameson
- Donna Murphy: Rosalie Octavius
- Daniel Gillies: John Jameson
- Dylan Baker: Curt Connors
- Bill Nunn: Joseph “Robbie” Robertson
- Vanessa Ferlito: Louise
- Aasif Mandvi: Mr. Aziz
- Ted Raimi: Hoffman
- Elizabeth Banks: Betty Brant
- Bruce Campbell: maschera del teatro
- Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin
- Cliff Robertson: Ben Parker
- Gregg Edelman: Dott. Davis
- Elya Baskin: Mr. Ditkovich
- Mageina Tovah: Ursula
- Daniel Dae Kim: Raymond
- Hal Sparks: uomo nell’ascensore
- Joel McHale: Mr. Jacks
- Brent Briscoe: spazzino
- Emily Deschanel: receptionist
- John Paxton: maggiordomo
- Kelly Connell: Dott. Isaacs
- Taylor Gilbert: Mrs. Watson
- Anne Betancourt: donna dell’incendio
- Venus Lam: bambina dell’incendio
- Joe Virzi: pompiere
- Stan Lee: uomo che schiva i detriti
- Joy Bryant: donna alla ragnatela
- Scott Spiegel: uomo sul balcone
- John Landis: dottore
- Joey Coco Diaz: passeggero del treno
- Chloe Dykstra: passeggera del treno
- Dan Hicks: passeggero del treno #2
- Timothy Patrick Quill: passeggero del treno #3
- Donnell Rawlings: testimone del furto della pizza
- Jopaul Epp: ragazzino mascherato
- Weston Epp: bambino mascherato
Streaming e tv
Dove vedere Spider-Man 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 24 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.