Spider-Man 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 2, film del 2004 diretto da Sam Raimi, sequel del precedente Spider-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due anni dopo i fatti del primo film, Peter Parker ha difficoltà nel bilanciare il tempo dedicato alla lotta contro il crimine nei panni di Spider-Man con la vita da normale studente universitario. Il suo insegnante, il dottor Curt Connors, è deluso dal suo scarso impegno, e nota che Peter è sempre in ritardo alle lezioni e stanco. Inoltre, da quando si è trasferito nel centro di New York, il ragazzo si isola, distaccandosi da Mary Jane e dal migliore amico Harry Osborn, il quale ha giurato vendetta contro Spider-Man credendolo l’omicida di suo padre Norman Osborn. A complicare ulteriormente le cose, Peter scopre che sua zia May sta affrontando un processo di esecuzione rischiando di perdere la casa.

Spider-Man 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Spider-Man 2, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man

Kirsten Dunst: Mary Jane Watson

James Franco: Harry Osborn

Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus

Rosemary Harris: May Parker

J. K. Simmons: J. Jonah Jameson

Donna Murphy: Rosalie Octavius

Daniel Gillies: John Jameson

Dylan Baker: Curt Connors

Bill Nunn: Joseph “Robbie” Robertson

Vanessa Ferlito: Louise

Aasif Mandvi: Mr. Aziz

Ted Raimi: Hoffman

Elizabeth Banks: Betty Brant

Bruce Campbell: maschera del teatro

Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin

Cliff Robertson: Ben Parker

Gregg Edelman: Dott. Davis

Elya Baskin: Mr. Ditkovich

Mageina Tovah: Ursula

Daniel Dae Kim: Raymond

Hal Sparks: uomo nell’ascensore

Joel McHale: Mr. Jacks

Brent Briscoe: spazzino

Emily Deschanel: receptionist

John Paxton: maggiordomo

Kelly Connell: Dott. Isaacs

Taylor Gilbert: Mrs. Watson

Anne Betancourt: donna dell’incendio

Venus Lam: bambina dell’incendio

Joe Virzi: pompiere

Stan Lee: uomo che schiva i detriti

Joy Bryant: donna alla ragnatela

Scott Spiegel: uomo sul balcone

John Landis: dottore

Joey Coco Diaz: passeggero del treno

Chloe Dykstra: passeggera del treno

Dan Hicks: passeggero del treno #2

Timothy Patrick Quill: passeggero del treno #3

Donnell Rawlings: testimone del furto della pizza

Jopaul Epp: ragazzino mascherato

Weston Epp: bambino mascherato

Streaming e tv

Dove vedere Spider-Man 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 24 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.