Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Spider-Man 2: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Spider-Man 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 2, film del 2004 diretto da Sam Raimi, sequel del precedente Spider-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due anni dopo i fatti del primo film, Peter Parker ha difficoltà nel bilanciare il tempo dedicato alla lotta contro il crimine nei panni di Spider-Man con la vita da normale studente universitario. Il suo insegnante, il dottor Curt Connors, è deluso dal suo scarso impegno, e nota che Peter è sempre in ritardo alle lezioni e stanco. Inoltre, da quando si è trasferito nel centro di New York, il ragazzo si isola, distaccandosi da Mary Jane e dal migliore amico Harry Osborn, il quale ha giurato vendetta contro Spider-Man credendolo l’omicida di suo padre Norman Osborn. A complicare ulteriormente le cose, Peter scopre che sua zia May sta affrontando un processo di esecuzione rischiando di perdere la casa.

Spider-Man 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Spider-Man 2, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man
  • Kirsten Dunst: Mary Jane Watson
  • James Franco: Harry Osborn
  • Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus
  • Rosemary Harris: May Parker
  • J. K. Simmons: J. Jonah Jameson
  • Donna Murphy: Rosalie Octavius
  • Daniel Gillies: John Jameson
  • Dylan Baker: Curt Connors
  • Bill Nunn: Joseph “Robbie” Robertson
  • Vanessa Ferlito: Louise
  • Aasif Mandvi: Mr. Aziz
  • Ted Raimi: Hoffman
  • Elizabeth Banks: Betty Brant
  • Bruce Campbell: maschera del teatro
  • Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin
  • Cliff Robertson: Ben Parker
  • Gregg Edelman: Dott. Davis
  • Elya Baskin: Mr. Ditkovich
  • Mageina Tovah: Ursula
  • Daniel Dae Kim: Raymond
  • Hal Sparks: uomo nell’ascensore
  • Joel McHale: Mr. Jacks
  • Brent Briscoe: spazzino
  • Emily Deschanel: receptionist
  • John Paxton: maggiordomo
  • Kelly Connell: Dott. Isaacs
  • Taylor Gilbert: Mrs. Watson
  • Anne Betancourt: donna dell’incendio
  • Venus Lam: bambina dell’incendio
  • Joe Virzi: pompiere
  • Stan Lee: uomo che schiva i detriti
  • Joy Bryant: donna alla ragnatela
  • Scott Spiegel: uomo sul balcone
  • John Landis: dottore
  • Joey Coco Diaz: passeggero del treno
  • Chloe Dykstra: passeggera del treno
  • Dan Hicks: passeggero del treno #2
  • Timothy Patrick Quill: passeggero del treno #3
  • Donnell Rawlings: testimone del furto della pizza
  • Jopaul Epp: ragazzino mascherato
  • Weston Epp: bambino mascherato

Streaming e tv

Dove vedere Spider-Man 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 24 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Stasera a letto tardi: le anticipazioni della quarta puntata su Rai 2
TV / Le libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Stasera a letto tardi: le anticipazioni della quarta puntata su Rai 2
TV / Le libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Stasera a letto tardi streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 24 marzo su Rete 4
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 24 marzo 2026 su La7
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 24 marzo
TV / Ascolti tv lunedì 23 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Lo Stato delle Cose
Ricerca