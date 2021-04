Speravo de morì prima: trama e cast della quinta e sesta puntata della fiction su Totti

Questa sera, venerdì 2 aprile 2021, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle ore 21 vanno in onda la quinta e sesta puntata di Speravo de morì prima, le ultime due della fiction che racconta la fine del lungo percorso di Francesco Totti con la maglia della Roma, rimasta sempre la stessa per 27 anni, includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera e unendo l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel tormentato periodo prima del ritiro, e la vita privata di un uomo coraggioso, semplice e autoironico, legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulle puntata di stasera.

Anticipazioni (trama e cast)

Nell’ultima puntata il Vero Capitano della Roma, vestendo per un’ultima volta la maglia numero 10, scenderà in campo a dare il cambio a Pietro Castellitto. In una fra le più emozionanti delle sequenze finali della serie diretta da Luca Ribuoli, come mostrato dalla clip rilasciata da Sky Original, il vero Capitano entrerà in scena a salutare la città accorsa a celebrarlo all’Olimpico in quell’indimenticabile pomeriggio di fine maggio 2017 in cui Francesco Totti smise definitivamente col calcio giocato. Abbiamo visto la trama della quinta e sesta puntata di Speravo de morì prima, ma qual è il cast completo della fiction su Totti? Ecco la lista degli attori principali:

Pietro Castellitto: Francesco Totti

Greta Scarano: Ilary Blasi

Gianmarco Tognazzi: Luciano Spalletti

Monica Guerritore: Fiorella Totti

Giorgio Colangeli: Enzo Totti

Primo Reggiani: Giancarlo Pantano

Alessandro Bardani: Angelo Marrozzini

Massimo De Santis: Vito Scala

Gabriel Montesi: Antonio Cassano

Marco Rossetti: Daniele De Rossi

Ascanio Balbo: Miralem Pjanić

Elmesery Emad: Mohamed Salah

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Speravo de morì prima? In tutto andranno in onda 6 episodi distribuiti in 3 serate (due episodi a sera). La messa in onda è prevista per il venerdì sera. Di seguito la programmazione completa:

Episodio 1 e 2: venerdì 19 marzo 2021

Episodio 3 e 4: venerdì 26 marzo 2021

Episodio 5 e 6: venerdì 2 aprile 2021

Ogni singolo episodio di Speravo de morì prima ha una durata di circa 40-50 minuti. Essendo ogni appuntamento televisivo composto da 2 episodi, la serie terrà compagnia agli appassionati per circa 80-100 minuti a settimana.

