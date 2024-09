Spencer: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 6 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Spencer, film del 2021 diretto da Pablo Larraín e sceneggiato da Steven Knight. Si tratta di una “ricostruzione immaginaria” della decisione di Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart, di separarsi dall’allora Principe di Galles Carlo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel dicembre 1991, la famiglia reale britannica si prepara a trascorrere le vacanze di Natale nella tenuta della regina a Sandringham, nel Norfolk. Tra i partecipanti c’è Diana, Principessa del Galles, il cui matrimonio con il principe Carlo è diventato teso a causa della sua relazione con Camilla Parker Bowles. Mentre il considerevole staff di Sandringham, guidato dall’abile maggiore Alistair Gregory, si prepara all’arrivo dei reali, Diana guida per le campagne del Norfolk. Sull’orlo di un esaurimento nervoso, evita di dirigersi a Sandringham fino a quando non incontra il capo chef Darren McGrady. Fermatasi con l’auto, nota che la residenza del vicinato, da tempo abbandonata, era la sua casa d’infanzia.

Diana arriva a un ricevimento apatico la vigilia di Natale. I suoi figli William e Harry sono entusiasti di vederla, ma lei non tenta di socializzare con la famiglia reale, che per lo più la ignora. L’unica amica di Diana nella tenuta è la guardarobiera Maggie, che la incoraggia a tenere testa alla famiglia reale e ad adempiere agli obblighi che la aspettano. Diana trova un libro su Anna Bolena nella sua camera da letto. Comincia a fare sogni sulla donna (inclusa un’allucinazione di lei a una cena della vigilia di Natale, in cui immagina di distruggere una collana di perle regalatale da Charles e di mangiare le perle nella zuppa), arrivando infine a credere che il fantasma di Anna Bolena la stia perseguitando. Diana cerca di visitare la sua casa d’infanzia di notte, ma viene fermata dalle guardie reali, che la scambiano per un intruso.

Il giorno di Natale Diana assiste alla funzione nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham, dove nota Camilla tra la folla e viene fotografata da numerosi giornalisti invadenti. Tiene una conversazione difficile con Charles, che respinge la preoccupazione di Diana per la partecipazione di William e Harry a una caccia al fagiano il giorno successivo e le consiglia di sviluppare un più forte senso di separazione tra la sua vita pubblica e quella privata. Charles organizza in segreto l’allontanamento di Maggie che parte per Londra e diffonde voci secondo cui lei aveva lasciato il libro di Bolena nella stanza di Diana e fatto commenti critici sulla sua salute mentale; McGrady nega le voci quando Diana lo interroga.

Spencer: il cast

Abbiamo visto la trama di Spencer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Stewart: Lady Diana Spencer, Principessa di Galles

Jack Farthing: Carlo, Principe di Galles

Timothy Spall: Magg. Alistar Gregory

Sean Harris: Darren McGrady, lo chef

Sally Hawkins: Maggie

Stella Gonet: Regina Elisabetta II

Richard Sammel: Principe Filippo, Duca di Edimburgo

Jack Nielen: Principe William

Freddie Spry: Principe Harry

Elizabeth Berrington: Principessa Anna

Niklas Kohrt: Principe Andrea, Duca di York

Olga Hellsing: Sarah Ferguson, Duchessa di York

Mathias Wolkowski: Principe Edoardo

Thomas Douglas: Conte John Spencer

Oriana Gordon: Lady Sarah Armstrong-Jones

Emma Darwall-Smith: Camilla Parker-Bowles

Amy Manson: Regina Anna Bolena

Streaming e tv

Dove vedere Spencer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.