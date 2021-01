Crisi di Governo, lo Speciale del TgLa7 con Enrico Mentana

Nuovo appuntamento con la Maratona Mentana per seguire la giornata politica del Governo Conte. L’esecutivo infatti oggi, 18 gennaio 2021, è chiamato a superare la prova della fiducia alla Camera, mentre domani ci sarà la sfida decisiva del Senato. Il presidente del Consiglio otterrà la maggioranza? Quali le prospettive future? Tutti gli aggiornamenti su La7 con lo speciale del telegiornale condotto da Enrico Mentana a partire dalle 17. Dopo l’edizione delle 20 del TgLa7 e l’appuntamento con Otto e Mezzo, la Maratona Mentana ripartirà dalle 21 fino a mezzanotte circa. In studio come di consueto ospiti, giornalisti e commentatori. I principali inviati, da Paolo Celata ad Alessandra Sardoni, saranno in collegamento dai palazzi del potere.

Streaming e tv

Potete seguire la diretta dello speciale del TgLa7 condotto da Enrico Mentana questo pomeriggio dalle 17 alle 20 e poi in prima serata dalle 21 su La7, al tasto 7 del digitale terrestre (canale 507 in HD, 107 di Sky). Se non siete a casa, potete seguire la maratona Mentana in streaming sul sito la7.it.

