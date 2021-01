Crisi di governo, ultime notizie oggi, 18 gennaio

CRISI DI GOVERNO, ULTIME NOTIZIE – Sono giorni decisivi per le sorti del governo: in attesa di recarsi alla Camera (oggi alle ore 12) e al Senato (domani, 19 gennaio) per chiedere la fiducia, il premier Giuseppe Conte deve trovare senatori “responsabili“, ovvero disposti a sostenere il governo per evitare di portare il Paese al voto durante la pandemia.

L’ora della verità si avvicina. Oggi e martedì Giuseppe Conte andrà alla Camera e al Senato a chiedere la fiducia in un clima di incertezza sul suo futuro. Avrà o non avrà i numeri per andare avanti? Troverà appoggi, soprattutto al Senato, per dire che ha politicamente il sostegno delle Camere? Le riunioni intanto si susseguono. Oggi è toccato alla direzione del Pd.

Tutte le ultime notizie | LIVE

Ore 9,30 – Orlando: “Non riuscirà tentativo di farlo cadere” – “Non riuscirà il tentativo di far cadere il governo, non ce lo possiamo permettere”. Così il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, nel corso di Mattino 5. “Pensiamo che ci siano in Parlamento forze che hanno a cuore l’interesse del Paese, ci sono tutte le forze moderate e liberali che sono in Parlamento che penso si vedranno quando l’Italia ha bisogno, ci sarà il modo di migliorare e rafforzare ma non si migliora con un governo in crisi”.

Ore 8,00 – Liliana Segre: “Sarò a Roma per votare la fiducia a Conte” – La senatrice a vita Liliana Segre sarà al Senato per votare la fiducia al governo Conte, nonostante il suo medico gli abbia consigliato di limitare gli spostamenti a causa dell’epidemia di Covid. “Contavo di riprendere le mie trasferte a Roma solo una volta vaccinata – dichiara la Segre in un’intervista – ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile”. Leggi l’articolo completo.

Ore 07,00 – Renzi: “Ho aperto la crisi per salvare l’Italia” – Matteo Renzi, ospite di Massimo Giletti a “Non è l’arena” su La7, ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad aprire la crisi di Governo: “Ho avuto il coraggio che loro non hanno avuto. Abbiamo l’occasione di spendere 300 miliardi. O li spendi ora o non li spendi più e vanno spesi bene. La crisi? Se non la fai adesso butti via una occasione. Se non investiamo bene, i nostri figli e i nostri nipoti pagheranno per anni, anni e anni”, ha detto Renzi, che ha spiegato di aver aperto la crisi per “salvare l’Italia”.

CRISI DI GOVERNO – COSA È SUCCESSO IERI

I parlamentari di Italia si sono visti in serata. Si è concluso poco dopo le 18 il vertice di maggioranza a cui hanno partecipato i capigruppo dei partiti che sostengono Conte e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Per ora sia Cinquestelle che Pd sembrano intenzionati ad andare avanti senza provare a recuperare i renziani. Mentre il premier Conte prepara il discorso da pronunciare in aula.

Una seconda deputata di Italia Viva, Michela Rostan, ha annunciato che voterà la fiducia al governo Conte ma la strada per il premier si fa in salita dopo che l’Udc in una nota ha fatto sapere di non sostenere Conte.

Leggi anche: 1. Di Battista a TPI: “De-Renzizzare il governo val bene una messa. Ora il M5S è coeso, ripartiamo con Conte”/2. Le ombrelline di Renzi: lui parla mentre le “sue” ministre dimissionarie tacciono (di Selvaggia Lucarelli) / 3. Il governo è diventato un’alleanza politica, e Italia Viva non ne fa parte: ecco perché la crisi avrebbe senso (di S. Mentana)

Potrebbero interessarti Discorso Conte alla Camera streaming e diretta tv: dove vederlo live | Voto di fiducia Liliana Segre: "Sarò al Senato per votare la fiducia a Conte" A che ora parla Conte alla Camera: l’orario esatto del discorso e votazione fiducia al Governo