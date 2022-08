Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 27 agosto 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, film di James L. Brooks del 2004. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Clasky è un cuoco di rinomata fama che nonostante i vari riconoscimenti, non aspira ad avere nient’altro che il suo semplice ristorante. Sua moglie Deborah, donna sportiva e molto competitiva, è stata da poco tempo licenziata e si occupa a tempo pieno dei loro due figli adolescenti: Bernice e George. Con loro vive la madre di lei, ex cantante di musica jazz che passa le sue giornate nei ricordi dei tempi passati. Essendo una famiglia borghese e benestante, decidono di assumere una governante come aiuto in casa e si presenta al colloquio Flor, ragazza appena giunta dal Messico con la figlia Cristina, anche lei adolescente. Flor non parla una parola di inglese e, di conseguenza, per farsi capire darà luogo a varie e inaspettate situazioni esilaranti. La signora Clasky, nel cercare una casa per le vacanze, si concede una scappatella con il mediatore immobiliare. Intanto arriva l’estate e i Clasky raggiungono il luogo di villeggiatura insieme a Flor costretta a seguirli, pena il licenziamento. La ragazza, che riceve un ottimo stipendio, decide di trascorrere l’estate nella loro casa ma con lei porta la figlia. Cristina è una ragazzina molto carina e Deborah comincia a coccolarla e a riempirla di regali, dato che incarna la figlia perfetta che avrebbe voluto che fosse Bernice che invece è in sovrappeso. Flor comincia a sentirsi infastidita da questo comportamento, sentendosi minata come madre e come autorità nei confronti di Cristina, da parte di Deborah che le fa ottenere addirittura una borsa di studio per frequentare la stessa scuola dei suoi figli. Flor, dopo avere usato sua figlia come interprete, capisce che il distacco linguistico è troppo e comincia a studiare l’inglese, in modo da non avere più problemi di comunicazione.

Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adam Sandler: John Clasky

Téa Leoni: Deborah Clasky

Paz Vega: Florencia Moreno

Cloris Leachman: Evelyn Wright

Shelbie Bruce: Cristina

Sarah Steele: Bernice

Cecilia Suárez: Monica

Streaming e tv

Dove vedere Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 agosto 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.