Space Jam – New Legends: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 27 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Space Jam – New Legends, film a tecnica mista del 2021 diretto da Malcolm D. Lee. La pellicola è il sequel di Space Jam (1996). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1998. Un giovane LeBron James viene accompagnato dalla madre a una partita di pallacanestro del campionato giovanile. Il suo amico Malik gli regala un Game Boy, con cui LeBron gioca finché l’allenatore C non gli chiede di concentrarsi sulla partita. Dopo aver sbagliato un potenziale buzzer beater ed essere stato rimproverato dall’allenatore C dopo la partita, LeBron decide di seguire il suo consiglio e scarta il Game Boy.

Nel presente, LeBron incoraggia i suoi figli, Darius e Dominic, a intraprendere la carriera del basket. Mentre i tentativi di LeBron con Darius hanno successo, Dom aspira a diventare uno sviluppatore di videogiochi. LeBron, Malik e Dom vengono invitati agli studi della Warner Bros. per discutere di un contratto cinematografico. LeBron rifiuta l’idea, mentre Dom è interessato al software Warner 3000 dello studio, in particolare alla sua IA, Al-G Rhythm. Le loro divergenze di vedute sfociano in una discussione e Dom rivela il suo risentimento nei confronti dei consigli di LeBron. Avendo preso coscienza di sé e desiderando maggiore riconoscimento nel mondo, Al-G attira LeBron e Dom nella sala server del seminterrato e li intrappola nel Server-Verso della Warner Bros.

Al-G fa prigioniero Dom e ordina a LeBron di formare una squadra di basket per competere contro la sua, guadagnandosi la libertà solo in caso di vittoria, prima di inviarlo a Tune World. LeBron trova Tune World abbandonato, tranne che per Bugs Bunny, che spiega che Al-G ha convinto gli altri Looney Tunes a lasciare il loro mondo e a esplorare il Server-Verso. Utilizzando l’astronave di Marvin, i due viaggiano in vari mondi per trovare e reclutare gli altri Looney Tunes per formare la Tune Squad. Nel frattempo, Al-G manipola Dom affinché lo aiuti a migliorare se stesso e il suo gioco, che Al-G intende usare contro LeBron.

Space Jam – New Legends: il cast

Abbiamo visto la trama di Space Jam – New Legends, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

LeBron James: se stesso

Don Cheadle: Al-G Rhythmo

Cedric Joe: Dominic “Dom” James

Sonequa Martin-Green: Kamiyah James

Khris Davis: Malik

Ceyair J. Wright: Darius James

Harper Leigh Alexander: Xosha James

Xosha Roquemore: Shanice James

Stephen Kankole: LeBron James a 13 anni

Jalyn Hall: Malik a 13 anni

Wood Harris: Coach C

Ernie Johnson Jr.: sé stesso

Lil Rel Howery: sé stesso

Michael B. Jordan: sé stesso

Streaming e tv

Dove vedere Space Jam – New Legends in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, sabato 27 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.