Soul: trama, personaggi e streaming del film Disney Pixar

Soul è il film d’animazione diretto da Pete Docter, prodotto dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Walt Disney Pictures, tramesso questa sera 25 dicembre 2025 (Natale) in prima serata su Rai 3. La sceneggiatura è stato scritta dallo stesso Pete Docter, insieme a Kemp Powers (co-regista del film) e Mike Jones. Si tratta del 23esimo lungometraggio d’animazione della Pixar e si compone di un cast vocale formato da Jamie Foxx, Tina Fey, Questlov, Daveed Diggs e Angela Basset. Il film segue la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica della scuola media, che cerca di riunire la sua anima e il suo corpo dopo che sono stati accidentalmente separati, poco prima della sua grande svolta come musicista jazz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Joe Gardner, un insegnante di musica delle scuole medie, si sente bloccato nella vita e insoddisfatto del suo lavoro. Sogna una carriera come musicista jazz, che però non va molto a genio a sua madre, Libba. Per caso, il suo ex allievo Curly lo informa di un posto disponibile nella band della leggenda del jazz Dorothea Williams. Joe impressiona Dorothea con il suo modo di suonare il pianoforte e gli viene offerto il lavoro sul posto. Mentre Joe si avvia felicemente per prepararsi per la sua prima vera esibizione quella notte, cade in un tombino. Joe sotto forma di anima si ritrova nell’Altro Mondo. Non volendo morire prima della sua grande occasione, cerca di scappare ma finisce nell’Ante Mondo, dove i consulenti delle anime, tutti di nome Jerry, creano giovani anime per la vita sulla Terra. Joe finge di essere un istruttore che è pronto ad addestrare le anime e gli viene assegnato 22, un’anima cinica che è rimasta nell’Ante Mondo per molti anni e non vede alcun senso nel vivere sulla Terra. 22 rivela di avere un distintivo che si deve riempire se vuole andare sulla Terra e che ha bisogno di trovare la sua “scintilla” per completarlo, dicendo che lo darà a Joe in modo che possa tornare a casa.

Soul: i personaggi del film Disney

Abbiamo visto la trama di Soul, ma quali sono i personaggi del film d’animazione? Di seguito l’elenco:

Joe Gardner: un appassionato pianista jazz ed insegnante di musica la cui anima viene separata dal suo corpo dopo un incidente.

22: un’anima intrappolata nell’Ante Mondo con una visione oscura della vita.

Curley: un batterista della band di Dorothea Williams. È anche un ex studente di Joe, che gli ha insegnato a suonare la batteria.

Libba Gardner: la madre di Joe.

Paul: la nemesi del vicinato di Joe.

Dorothea Williams: una rispettata musicista jazz e sassofonista.

Spargivento ( Moonwind ): un acrobata che fa segni spirituali.

): un acrobata che fa segni spirituali. Terry: un contatore dell’anima nell’Altro Mondo.

I Jerry: consulenti delle anime nell’Ante-Mondo.

Dez: il barbiere di Joe.

Miho: un bassista nella band di Williams.

Streaming e tv

Dove vedere Soul in diretta tv e live streaming? Il film Disney, come detto, è disponibile in esclusiva su Disney+ e in chiaro su Rai 3 questa sera, 25 dicembre 2025, alle ore 21.20.