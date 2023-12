Sotto le stelle di Parigi: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Sotto le stelle di Parigi (titolo originale: Sous les étoiles de Paris), film del 2021 diretto da Claus Drexel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Christine è una donna senza fissa dimora che vive alla giornata nei bassifondi di Parigi. Un giorno si trova davanti un bambino nero, Suli, che le mostra una foto di lui con una giovane donna, probabilmente sua madre. La foto è accompagnata da un certificato di espulsione dalla Francia. Christine cerca di dirgli che non può aiutarlo in nessun modo, ma Suli, che viene dall’Eritrea, non capisce una parola di francese. Lei cerca di allontanarlo in tutti i modi, ma lui continua a seguirla, esprimendo la sua richiesta di aiuto per ritrovare sua madre. Così l’eterogenea coppia inizia a girare per la città, chiedendo a tutti se hanno visto la giovane nera nella foto. Dopo molto girovagare, non privo di pericoli, un clochard li informa che, poiché la richiesta di soggiorno è stata redatta in Austria, è in questo paese che rispediranno la donna: quindi consiglia loro di andare all’aeroporto di Roissy. I due vi si precipitano, e qui, dopo molta attesa e altre vicissitudini, finalmente la vedono attraverso una porta a vetri, mentre, scortata da due agenti, sta per essere imbarcata a forza su un aereo per l’Austria. Per farsi sentire, urlano e battono contro la porta. I tre non li sentono. Allora Christine si mette a dare testate contro il vetro. Ora il rumore è sufficiente. Uno degli agenti apre la porta. Suli corre tra le braccia della sua mamma. Verranno mandati in Austria, ma insieme. Christine sorride mentre il bambino, abbracciato alla mamma (felicissima), la saluta con la mano.

Sotto le stelle di Parigi: il cast

Abbiamo visto la trama di Sotto le stelle di Parigi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Catherine Frot: Christine

Mahamadou Yaffa: Suli

Dominique Frot: la prostituta

Jean-Henri Compere: Patrick

Richna Louvet: la mamma

Raphael Thiery: il lavoratore portuale

Farida Rahouadj: la dottoressa

Olivier Brunhes: l’assistente sociale

Driss Ramdi: il rifugiato

Streaming e tv

Dove vedere Sotto le stelle di Parigi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 22 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.