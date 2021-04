Sotto copertura – La cattura di Zagaria: la trama delle puntate in onda oggi, 17 aprile

Questa sera, sabato 17 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda (in replica) Sotto copertura – La cattura di Zagaria, fiction in otto episodi con Claudio Gioè e Alessandro Preziosi già trasmessa dalla Rai nel 2o17. Stasera vedremo le prime tre puntate; sabato prossimo altre tre; sabato 1 maggio le ultime due. Ma vediamo insieme la trama delle prime tre puntate della fiction Sotto copertura – La cattura di Zagaria.

Trama prima puntata

Il capo della squadra mobile Michele Romano riceve da un informatore una soffiata sulla posizione di Michele Zagaria, boss dei Casalesi ancorra in libertà. La squadra si mette in moto ma il blitz non ha successo ma la caccia continua. Nel frattempo, il boss cambia nascondiglio e si rifugia in un bunker nel casertano.

Sotto copertura – La cattura di Zagaria: trama seconda puntata

Michele Zagaria cerca di sabotare le indagini della squadra capeggiata da Romano ricattando un piccolo boss per costringerlo a testimoniare contro il capo della Mobile. Per questo, il PM De Simone decide di aprire un’indagine contro Romano per favoreggiamento. Nel frattempo, le indagini per catturare il capo dei Casalesi continuano grazie all’uso di una microspia.

Trama terza puntata

La squadra individua in Turco l’assassino di Arturo e inizia a indagare anche su di lui. Zagaria, intanto, scopre la relazione tra Nicola e Agata e fa capire chiaramente a Nicola che Agata per lui è off limits. Nicola, a malincuore, è costretto a rompere con Agata, che non capisce il suo comportamento.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama delle prime tre puntate di Sotto copertura – La cattura di Zagaria, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda in replica su Rai 1 oggi, 17 aprile 2021, alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e non.

Potrebbero interessarti Don Camillo e l’onorevole Peppone: tutto quello che c’è da sapere sul film Distorted: tutto quello che c’è da sapere sul film Amici 2021: anticipazioni, concorrenti e ospiti della quinta puntata (serale)