Sotto copertura – La cattura di Zagaria: trama e cast delle puntate in onda oggi, 1 maggio

Questa sera, sabato 1 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda (in replica) Sotto copertura – La cattura di Zagaria, fiction in otto episodi con Claudio Gioè e Alessandro Preziosi già trasmessa dalla Rai nel 2o17. Stasera vedremo le ultime due puntate. Ma vediamo insieme la trama delle ultime due puntate della fiction Sotto copertura – La cattura di Zagaria.

Trama

I due episodi in onda oggi ripartiranno da quanto mostrato nel corso della precedente puntata, quando Michele Romano, esiliato da Napoli, è stato trasferito a Roma. Il comando della mobile passerà nelle mani di Francesco Visentin. Quest’ultimo, che nel frattempo ha imparato a conoscere i metodi di indagine di Romano e a fidarsi di lui, si rifiuterà tuttavia di collaborare con la PM De Simone e si schiererà con il resto della squadra per portare a termine la caccia a Michele Zagaria. Successivamente gli investigatori riusciranno ad incastrare Agata Farina. La ragazza, tuttavia, si rifiuterà di collaborare. Nel frattempo, Michele Romano lavorerà incessantemente per riuscire a dimostrare che le accuse costruite da Michele Zagaria contro di lui sono in realtà false. Raggiunti i suoi propositi il personaggio interpretato da Claudio Gioé riuscirà a tornare a Roma, dove ricoprirà un ruolo fondamentale nelle indagini condotte sul boss della camorra. Il capo della mobile sarà presente all’incontro decisivo: Nicola, infatti, rivelerà la posizione esatta del bunker e consegnerà Agata alla polizia. Con la sua testimonianza, Michele Romano e la sua squadra riusciranno quindi a sferrare finalmente l’attacco decisivo al nascondiglio di Michele Zagaria.

Sotto copertura – La cattura di Zagaria: il cast

Abbiamo visto la trama delle ultime due puntate di Sotto copertura – La cattura di Zagaria, ma qual è il cast completo della fiction in onda oggi, 1 maggio? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Gioè: Michele Romano

Antonio Folletto: ispettore Carlo Caputo

Nina Torresi: Chiara Romano

Antonio Gerardi: ispettore Salvo Izzo

Simone Montedoro: ispettore Arturo De Luca

Miriam Candurro: Anna De Luca

Sara Ricci: Teresa Izzo

Aisha Cerami: Lucia Romano

Alessandro Preziosi: Michele Zagaria

Matteo Martari: vicequestore Francesco Visentin

Giulia Fiume: agente scelto Laura Riccio

Pietro Ragusa: PM Marco Iodice

Lorenza Indovina: PM De Simone

Ivan Castiglione: Mario Cangiano

Bianca Guaccero: Claudia Ventriglia

Francesco Colella: Domenico Ventriglia

Marcella Spina: Giulia Ventriglia

Fabiola Balestriere: Benedetta Ventriglia

Paolo Sassanelli: Antonio Barbagallo

Antonia Truppo: Lidia Franzese

Fabrizio Nevola: Daniele Turco

Erasmo Genzini: Nicola Sasso

Alejandra Onieva: Agata Farina

Gioia Spaziani: moglie di Cangiano

Peppe Lanzetta: Massimiliano De Crescenzo

Viviana Altieri: Stefania

Raffaele Ausiello: commissario Lenoci

Alessia Quaratino: Cinzia

Adriano Piccolo: Gennaro Pepe

Lello Radice: Pasquale Zagaria

Sergio Del Prete: capo cantiere

Gioele Dix: Marinelli

Carlo Ragone: avvocato di Romano

Gianni Bissaca: Brambilla

Giulio Di Rienzo: Figlio di Arturo

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama delle ultime due puntate di Sotto copertura – La cattura di Zagaria, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda in replica su Rai 1 oggi, 1 maggio 2021, alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone in diretta e non.