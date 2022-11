Sopravvissuti: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

Stasera, martedì 1 novembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Sopravvissuti, la nuova serie tv di Rai 1 diretta da Carmine Elia, una grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). Si tratta di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano che sono stati guidati nella fase editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nell’episodio numero undici, dal titolo Fantasmi, i sopravvissuti si sentono braccati: non sanno chi sia il loro assalitore, devono stare nascosti e al sicuro finché non riescono a scoprirlo. Sylvie e le figlie si rifugiano dai genitori della donna, anche se Maia e Camilla ignorano il vero motivo. Intanto Nino, nel tentativo di tendere un’imboscata al fantomatico assassino, commette un enorme errore. Nel dodicesimo episodio, dal titolo Espiazione, il cerchio si chiude attorno ai sopravvissuti e il pericolo è tale da mettere a rischio la sicurezza di chi gli sta accanto. Riusciranno i nostri a tenere nascoste quelle verità inconfessabili che potrebbero mettere in dubbio la loro credibilità? In barca l’equipaggio è allo stremo e l’istinto alla sopravvivenza porta ognuno a sfidare il limite dell’umanità.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di Sopravvissuti, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: