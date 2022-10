Sopravvissuti: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, lunedì 10 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Sopravvissuti, la nuova serie tv di Rai 1 diretta da Carmine Elia, una grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La serie è stata ideata da quattro allievi della prima edizione del Master di Scrittura Seriale organizzato da Rai Fiction in collaborazione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo di Perugia e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA). Si tratta di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano che sono stati guidati nella fase editoriale dalla headwriter Viola Rispoli e dallo sceneggiatore Massimo Bacchini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Episodio 3 – Alla deriva: una falla nella barca mette in grave pericolo la vita dei sopravvissuti. Si adoperano subito per tentare di ripararla, ma intanto scoppiano feroci liti tra loro. Poi si torna al presente, Nino è sempre più provato. È il sopravvissuto che sta facendo più fatica, psicologicamente, a prendere le distanze dall’accaduto. Luca tenta in tutti i modi di aiutarlo. Lea litiga con la sorella Adele, riportando alla luce i conflitti che sembravano ormai sepolti nel loro passato.

Episodio 4 – Stranieri: continua la lotta per la sopravvivenza dei dodici passeggeri dell’imbarcazione Arianna. Dovranno fare i conti con una donna misteriosa. La avvistano in mare, in evidente difficoltà. Così, tentano subito di darle una mano. Riescono a salvarla ma sembra in stato confusionale, non ricorda nulla e dunque, non riesce a spiegare loro come si sia ritrovata in mezzo al mare. Anche la presenza di questa donna misteriosa, sarà un motivo scatenante di liti e contrasti tra l’equipaggio. Poi, anche in questo episodio si tornerà al presente. La posizione di Anita si fa sempre più precaria. La poliziotta, che ormai si è intestardita e intende tentare il tutto per tutto per scoprire la verità sulla morte di suo figlio, rischia di perdere il lavoro. Intanto, i sopravvissuti lottano con le unghie e con i denti per tornare alla normalità.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Sopravvissuti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: