Sono solo canzonette: il testo della canzone di Edoardo Bennato | Sanremo 2025

Qual è il testo de Sono solo canzonette, la canzone di Edoardo Bennato, ospite al Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano del noto cantante:

Mi ricordo che anni fa

Di sfuggita dentro un bar

Ho sentito un juke-box che suonava

E nei sogni di bambino

La chitarra era una spada

E chi non ci credeva era un pirata

E la voglia di cantare

E la voglia di volare

Forse mi è venuta proprio allora

Forse è stata una pazzia

Però è l’unica maniera

Di dire sempre quello che mi va

Non potrò mai diventare

Direttore generale

Delle poste o delle ferrovie

Non potrò mai far carriera

Nel giornale della sera

Anche perché finirei in galera

Mai nessuno mi darà

Il suo voto per parlare

O per decidere del suo futuro

Nella mia categoria

È tutta gente poco seria

Di cui non ci si può fidare

Guarda invece che scienziati

Che dottori, che avvocati

Che folla di ministri e deputati

Pensa che in questo momento

Proprio mentre io sto cantando

Stanno seriamente lavorando

Per i dubbi e le domande

Che ti assillano la mente

Va da loro e non ti preoccupare

Sono a tua disposizione

E sempre, senza esitazione

Loro ti risponderanno

Io di risposte non ne ho

Io faccio solo rock’n’ roll

Se ti conviene bene

Io più di tanto non posso fare

Gli impresari di partito

Mi hanno fatto un altro invito

E hanno detto che finisce male

Se non vado pure io

Al raduno generale

Della grande festa nazionale

Hanno detto che non posso

Rifiutarmi proprio adesso

Che anche a loro devo il mio successo

Che son pazzo ed incosciente

Sono un irriconoscente

Un sovversivo, un mezzo criminale

Ma che ci volete fare

Non vi sembrerò normale

Ma è l’istinto che mi fa volare

Non c’è gioco ne finzione

Perché l’unica illusione

È quella della realtà, della ragione

Però a quelli in malafede

Sempre a caccia delle streghe

Dico, no non è una cosa seria

E così e se vi pare

Ma lasciatemi sfogare

Non mettetemi alle strette

E con quanto fiato ho in gola

Vi urlerò, “Non c’è paura”

Ma che politica, che cultura

Sono solo canzonette

Non mettetemi alle strette

Sono s-, sono s-

Sono solo canzonette

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo de Sono solo canzonette di Edoardo Bennato, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.