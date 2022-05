Solo per passione streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Su Rai 1 va in onda per due sere consecutive Solo per passione, una miniserie composta da due episodi che racconta la vita e la carriera di Letizia Battaglia. Per chi non la conoscesse, è stata una fotografa italiana, ben nota a livello internazionale, che ha raccontato gli anni di piombo a Palermo attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. Erano anni bui, anche per essere una donna. Letizia è stata per tanti anni l’unica fotografa donna in un mondo di uomini, ma ha lottato sin da bambina per inseguire ciò che riteneva giusto. Da sempre schierata a favore della libertà individuale, Letizia Battaglia ha fatto delle sue foto in bianco e nero dei racconti senza voce. E Roberto Andò, suo grande amico siciliano, ha voluto dedicare alla sua vita e alla sua carriera una miniserie in onda in prima serata su Rai 1 con doppio episodio, soprattutto ora che Letizia non c’è più. La fotografa, malata di tumore da tempo, si è spenta a 87 anni lo scorso aprile. Ma dove vedere in diretta TV e live streaming Solo per passione? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Solo per passione è una miniserie che va in onda in prima serata su Rai 1 con doppio appuntamento. Mentre la prima puntata è già andata in onda domenica 22 maggio 2022, la seconda vi aspetta questa sera, lunedì 23 maggio 2022, in prima serata dalle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la miniserie in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD.

Solo per passione streaming

Ma non solo TV. Solo per passione è disponibile anche in live streaming grazie a RaiPlay, il servizio gratuito della Rai messo a disposizione degli utenti. Come funziona? Basterà accedere alla piattaforma, sia via desktop che tramite app, effettuare una registrazione o login – anche via Facebook o Google – dopodiché selezionare il canale in diretta, in questo caso Rai 1. E c’è di più. Grazie alla funzione on demand è possibile recuperare i due episodi di Solo per passione già andati in onda anche in un secondo momento.