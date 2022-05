Solo per passione: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming della fiction di Rai 1

Solo per passione è una miniserie dedicata alla straordinaria vita e carriera di Letizia Battaglia. La sua storia, divisa in due prime serate, va in onda su Rai 1 a partire da domenica 22 maggio 2022. Diretta da Roberto Andò, la miniserie oltre a raccontare la storia di una delle fotografe più coraggiose al mondo, è anche un omaggio a Giovanni Falcone, scomparso 30 anni. Di seguito scopriamo qual è la trama della miniserie e chi figura nel cast.

Trama

Letizia Battaglia è stata una grande fotografa. Attraverso i suoi scatti, rigorosamente in bianco e nero, ha raccontato l’effetto della mafia sulla città di Palermo. Ma la fiction di Rai 1 permette di approfondire questa figura che ha segnato gli ultimi trent’anni del giornalismo raccontando chi c’era oltre l’obiettivo della fotocamera. Letizia Battaglia, spentasi ad aprile 2022, ha realizzato diverse mostre fotografie non soltanto in Italia, ma anche in altri paesi come la Francia, Brasile, Canada, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Il suo nome è sempre stato una garanzia di coraggio e anticonformismo, ma in molti ignorano il suo trascorso privato. Una vita tutt’altro che facile e raccontata in Solo per passione. Le sue fotografie raccontano la vita cruda, fatta di gente povera, mafiosi, ma anche grandi personaggi della nostra storia come Giovanni Falcone e Pier Paolo Pasolini.

Solo per passione: il cast della fiction

Ma chi fa parte del cast di Solo per passione – Letizia Battaglia? La miniserie racconta la vita della fotoreporter e, ad interpretarla sul piccolo schermo per due serate consecutive, è Isabella Ragonese. A lei l’onore di rendere omaggio ad una grande fotografa che ha lasciato un grande vuoto e ha avuto il coraggio di raccontare gli orrori a testa alta. Oltre ad Isabella Ragonese nel ruolo di protagonista, nel cast spiccano anche altri nomi come Paolo Bruguglia, Enrico Inserra e Federico Brugnone.

Quante puntate

Ma da quante puntate è composta Solo per passione? La miniserie, come già detto, va in onda su Rai 1 in prima serata con due appuntamenti consecutivi. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa:

Prima puntata, domenica 22 maggio 2022

Seconda puntata, lunedì 23 maggio 2022

Streaming e TV

Dove vedere Solo per passione in diretta TV e live streaming? La miniserie va in onda per due serate consecutive su Rai 1 a partire da domenica 22 maggio 2022 alle ore 21:25. Per seguire la storia in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, così come 501 per la versione HD. Chi è interessato a seguire la miniserie in live streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.