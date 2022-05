Solo per passione streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Dove vedere Solo per passione in diretta televisiva e live streaming? La miniserie, diretta da Roberto Andò, va in onda in prima serata su Rai 1 per due appuntamenti consecutivi a partire da domenica 22 maggio 2022. La storia che racconta è quella vera di Letizia Battaglia, una fotografa italiana acclamata in tutto il mondo. Attraverso le sue fotografie ha saputo lasciare importanti segni e, per questo, è stata inserita dal New York Times nella classifica delle undici donne più influenti al mondo nel 2017. La storia di Letizia Battaglia è una storia di coraggio, anticonformista. Ha da sempre lottato per l’individualità di pensiero e per la propria libertà in un periodo in cui essere donna non era così semplice. In oltre cinquant’anni di carriera, Letizia Battaglia ha scelto di raccontare sempre la verità tramite l’obiettivo di una fotocamera, ma è venuta a mancare ad aprile 2022. La Rai ha voluto così renderle omaggio, trasmettendo la miniserie dedicata alla sua vita. Di seguito vi spieghiamo dove vederla in TV e streaming.

In TV

Come già anticipato, la miniserie Solo per passione va in onda con due appuntamenti televisivi e consecutivi. La prima puntata è prevista per domenica 22 maggio 2022 su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. La seconda puntata, invece, è stata inserita nel palinsesto di lunedì 23 maggio 2022, allo stesso orario. Per seguire la diretta televisiva in entrambi i giorni della messa in onda è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 101.

Solo per passione streaming

Ma non solo TV. Solo per passione è disponibile anche in diretta streaming. Come accedervi è semplice. Tutto quello di cui avete bisogno è accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente all’utente di seguire in live streaming tutto ciò che passa per TV. Il servizio è gratuito previa registrazione, che avviene anche tramite Facebook o Google, quindi in modo rapido. Una volta effettuato l’accesso potrete selezionare Rai 1 dal menù a tendina e seguire la diretta.