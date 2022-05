Solo per passione: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Solo per passione, la miniserie in arrivo su Rai 1? La fiction racconta la carriera di Letizia Battaglia, una delle fotografe italiane più ammirate al mondo e venuta a mancare ad aprile 2022. Letizia Battaglia ha saputo raccontare attraverso le immagini un pezzo di storia italiana: tramite i suoi scatti in bianco e nero ha portato all’attenzione del mondo quanto accadeva in una Sicilia sopraffatta dalla mafia e dalla povertà. E, nel mezzo, ha dovuto lottare contro un mondo maschilista che rendeva difficile la vita e la prospettiva professionale di ogni donna. Ad interpretarla per la miniserie di Rai 1 è Isabella Ragonese. La miniserie su Letizia Battaglia, diretta da Roberto Andò, è composta soltanto da due episodi, in partenza domenica 22 maggio 2022. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa che potrebbe subire variazioni in caso d’imprevisto:

Prima puntata, domenica 22 maggio 2022

Seconda puntata, lunedì 23 maggio 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Solo per passione – Letizia Battaglia? I due episodi vanno in onda per due serate consecutive su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. La messa in onda dovrebbe durare fino alle 23:30, poco prima del TG1 Sera. Per questo ogni puntata dovrebbe durare circa due ore, sia quella in onda domenica 22 maggio che quella in onda lunedì 23 maggio, per un totale complessivo di quattro ore.

Streaming e TV

Dove vedere Solo per passione in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, viene trasmessa in due puntate in prima serata su Rai 1, domenica 22 e lunedì 23 maggio. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per il decoder di Sky. Chi è interessato a seguire la miniserie su Letizia Battaglia in live streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.