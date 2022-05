Solo per passione: la trama (storia vera) di Letizia Battaglia

A partire da domenica 22 maggio 2022 va in onda in prima serata Solo per passione, la miniserie composta da due episodi che racconta la vita e la carriera di Letizia Battaglia, una delle fotografe più coraggiose del nostro paese che ha segnato con il suo obiettivo gli ultimi decenni. Attraverso le sue fotografie, ha raccontato scorci di una Palermo sommersa dalla povertà e dall’impatto della mafia. Ed è sempre tramite il suo obiettivo che ha immortalato personaggi di spicco come Giovanni Falcone, di cui ricorre quest’anno il trentesimo anniversario dalla sua morte. Ma di cosa parla la miniserie su Letizia Battaglia? Qual è la trama? Scopriamolo insieme.

Trama

La miniserie Solo per passione vede alla regia Roberto Andò e racconta la carriera di Letizia Battaglia, fotografa palermitana che ha scelto di comunicare attraverso le immagini in bianco e nero gli orrori accaduti in Sicilia. Ha vissuto controcorrente, senza curarsi di vivere in un mondo (purtroppo) di uomini, fotografando e narrando a testa alta ciò che accadeva a Palermo qualche decennio fa, una città sopraffatta dalla malavita e dalla povertà. Letizia Battaglia, nell’arco della sua vita, ha sempre lottato duramente per la libertà individuale, ma ha lottato soprattutto perché nata donna. E quella battaglia, che l’ha vista schierarsi contro la famiglia, ha dato i suoi frutti. Il New York Times l’ha inserita nella classifica delle undici donne più importanti al mondo nel 2017. Il progetto di realizzare una miniserie sulla sua vita era già stato messo in cantiere, purtroppo la fotografa è venuta a mancare ad aprile 2022.

Solo per passione streaming

Ma dove vedere Solo per passione in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, viene trasmessa in due puntate in prima serata su Rai 1, domenica 22 e lunedì 23 maggio. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per il decoder di Sky. Chi è interessato a seguire la miniserie su Letizia Battaglia in live streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.