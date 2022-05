Solo per passione: il cast completo della miniserie su Rai 1

Solo per passione è la miniserie dedicata alla carriera di Letizia Battaglia, una delle fotografe più talentuose nella storia italiana che ha immortalato in bianco e nero quanto accaduto nella sua Sicilia in un periodo in cui essere donna era una grande sfida. La fotografa è venuta a mancare ad aprile 2022, ma la Rai ha voluto renderle omaggio con una miniserie che era già in cantiere da tempo. Ma chi è presente nel cast? Scopriamolo insieme.

Cast

Il cast di Solo per passione punta tutto sulla protagonista. Ad interpretare Letizia Battaglia nella fiction è Isabella Ragonese. Al suo fianco, ci sono anche Paolo Bruguglia, Enrico Inserra e Federico Brugnone. Roberto Andò, che ha diretto la miniserie, ha raccontato: “La sua vicenda personale racconta di una donna che si ribella al destino di figlia subordinata e di moglie oppressa, e si trasforma in una combattente che, in cinquant’anni di attività, con tenacia e coraggio, grazie all’enorme talento profuso nel lavoro per il giornale L’Ora, sarà riconosciuta come una delle più grandi fotografe del mondo”. Si riferisce a quando il New York Times, nel 2017, l’ha inserita nella classifica delle 11 donne più rappresentative al mondo, un grande riconoscimento per una grande fotografa. “Letizia Battaglia ha lottato per far sì che la Sicilia e l’Italia divenissero un paese migliore, degno di essere vissuto. Le dobbiamo essere grati tutti, e il mio film-ritratto vuole innanzitutto essere un gesto di gratitudine”, ha concluso Andò.

Solo per passione streaming

Ma dove vedere Solo per passione in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, viene trasmessa in due puntate in prima serata su Rai 1, domenica 22 e lunedì 23 maggio. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per il decoder di Sky. Chi è interessato a seguire la miniserie su Letizia Battaglia in live streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.