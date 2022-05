Solo per passione: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 23 maggio 2022, va in onda la seconda e ultima puntata di Solo per passione, la miniserie che racconta la vita e la carriera di Letizia Battaglia. Scomparsa il 13 aprile 2022, Letizia è stata un’importante fotoreporter italiana conosciuta in tutto il mondo che, attraverso il suo obiettivo, ha raccontato scorci di vita e criminalità. La sua è stata una vita ricca di sfide e difficoltà, vissuta costantemente in arena poiché donna in un mondo di uomini. Dopo la messa in onda della prima puntata, lunedì 23 maggio segue la seconda. Di seguito vediamo la trama dell’ultima puntata.

Anticipazioni: trama e cast seconda puntata

Secondo le anticipazioni rilasciate dalla Rai, la seconda puntata ci riporta a Palermo, dove Letizia sta lavorando con L’Ora, il giornale locale. Ma non è facile essere una fotoreporter donna sapendo che quella professione finora ha accolto soltanto uomini. Letizia si occupa di cronaca nera e cerca di farsi rispettare, così riesce a creare attorno a sé una squadra affidabile. Nel frattempo la relazione con Santi naufraga e, dopo aver accusato forte stress, la fotografa si prende una pausa dal lavoro avvicinandosi al teatro. In questo contesto conosce Franco Zecchin, a sua volta fotografo, con il quale sboccia una grande amicizia. Talmente grande che quando Letizia torna a Palermo la segue ed entra nel team di fotografi de L’Ora.

Nel frattempo la protagonista è alle prese con la malavita siciliana, cerca di raccontare quanto sta accadendo come l’omicidio di Piersanti Mattarella, ma quella sua esposizione attira minacce di morte a suo carico. Il giudice Falcone, suo amico, le consiglia di lasciare Palermo, ma Letizia non scappa, anzi, sceglie di raccontare un’altra storia, iniziando a fotografare bambine.

Solo per passione streaming

Dove vedere Solo per passione in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, viene trasmessa in due puntate in prima serata su Rai 1, domenica 22 e lunedì 23 maggio. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando, così come al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per il decoder di Sky. Chi è interessato a seguire la miniserie su Letizia Battaglia in live streaming può accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.