Soliti Ignoti – Speciale Telethon, gli ospiti vip della puntata

Il programma Soliti Ignoti ormai da settimane si è tinto di una sfumatura benefica: di fatto, su Rai 1, dalle ore 20:35 va in onda ogni sera una puntata con un vip diverso, che si mette in gioco e spera di poter vincere un bottino da devolvere poi completamente in beneficenza. La puntata del 19 dicembre sarà uno speciale Telethon e sarà l’ultimo, durerà tutta la sera a dispetto del classico episodio che dura in genere mezz’ora. Il game show è condotto da Amadeus ed è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e per l’occasione si svolgerà al Teatro delle Vittorie con tantissimi vip.

Tutto su Soliti Ignoti – Speciale Telethon

Gli ospiti

Ma quali saranno gli ospiti in gara? Vedremo tantissimi vip sia schierati dal lato degli ignoti, quindi metteranno alla prova chi sarà dall’altra parte con la propria identità, sia schierati dietro il banco per indovinare le identità di tutti gli ignoti e quindi vincere il denaro da devolvere in beneficenza. Questo e tanto altro su Rai 1 questa sera.

