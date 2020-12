Soliti Ignoti – Speciale Telethon in prima serata su Rai 1

Su Rai 1 arriva l’appuntamento del sabato con Soliti Ignoti – Speciale Telethon, che va a concludere lo speciale del game show condotto da Amadeus con ospiti tantissimi vip pronti a giocarsi una partita per devolvere il ricavato in beneficenza. L’appuntamento è per questo sabato, 19 dicembre 2020, su Rai 1 chiudendo quindi questa speciale maratona benefica dedicata a Telethon insieme ad Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La puntata, girata al teatro delle Vittorie, ospiterà tantissimi vip. Vediamo cosa sappiamo di questa puntata.

Anticipazioni

Tanti saranno i vip che giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero d’identità e vincere quindi il montepremi che sarà poi devoluto interamente a Telethon. Altri vip invece faranno parte del gruppo degli ignoti. Una serata all’insegna del divertimento con tante sorprese e momenti di grande spettacolo.

Streaming

Dove vedere i Soliti Ignoti – Speciale Telethon? La puntata va in onda su Rai 1 sabato 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 20:35. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, mentre il tasto 501 ve lo mostrerà in HD. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo tramite RaiPlay.

