Soliti Ignoti – Special Vip streaming e diretta tv: dove vedere il programma live

Torna Soliti ignoti – Special vip, la puntata in prima serata del popolare gioco condotto da Amadeus, su Rai 1 il 20 settembre 2020 dalle 20.35. Il game show avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica. La gara sarà giocata da un concorrente del game show, che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, ci saranno momenti di musica per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria. Ma come fare per vedere Soliti Ignoti – Special Vip in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma condotto da Amadeus, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – domenica 20 settembre 2020 – alle ore 20.35 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre).

Soliti Ignoti – Special Vip in live streaming

Non solo tv. Il programma in prima serata con Amadeus e tanti ospiti sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare sia le clip sia le puntate che vi siete persi grazie alla funzione on demand.

