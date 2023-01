Perché i Soliti ignoti oggi non va in onda: il motivo | 27 gennaio 2023 Rai 1 Amadeus

Perché oggi I soliti ignoti non va in onda? Il gioco di Amadeus in onda ogni sera su Rai 1 alle 20.35 lascia spazio questa sera – 27 gennaio 2023 – a Binario 21, lo speciale in diretta con Fabio Fazio e Liliana Segre, in occasione della Giornata della Memoria. Un evento televisivo, con tanti ospiti, dalla Stazione di Milano, e da quel Binario 21 da cui il 30 gennaio 1944 partì il treno che deportò la senatrice a vita ad Auschwitz con altre 604 persone. L’appuntamento è per questa sera subito dopo il Tg1. Ecco perché I soliti ignoti non va in onda oggi. Il programma di Amadeus tornerà in onda regolarmente domani.

Rai 1 in occasione della Giornata della Memoria contro i crimini del nazifascismo ha deciso di modificare la sua prima serata. Binario 21 andrà in onda fino alle 22.30 circa, poi seguirà il film sull’Olocausto Un sacchetto di biglie. Oltre a I soliti ignoti dunque oggi non va in onda neppure The Voice Senior con Antonella Clerici.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché I soliti ignoti oggi non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni sera subito dopo il Tg1 con il quiz di Amadeus. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre, 101 di Sky. Potete seguirlo anche in diretta streaming su Rai Play.