Perché i Soliti ignoti oggi non va in onda: il motivo | 22 dicembre 2022 Rai 1 Amadeus

Perché i Soliti ignoti oggi non va in onda su Rai 1? Il gioco condotto da Amadeus questa sera – giovedì 22 dicembre 2022 – non va in onda per lasciare spazio allo speciale di Porta a Porta con la prima intervista televisiva alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per l’occasione il programma di Bruno Vespa non va in onda in seconda serata ma subito dopo il Tg1, in un momento quindi di massimo ascolto. Appuntamento dunque per questa sera alle 20.40 su Rai 1 con lo speciale Porta a Porta e l’intervista a Meloni. Ecco perché I Soliti ignoti oggi non va in onda. Il gioco di Amadeus tornerà regolarmente domani. Inizialmente l’intervista di meloni a Porta a Porta era prevista per ieri, 21 dicembre, ma è stata rinviata di un giorno per un’indisposizione della premier.

Meloni ha dunque scelto Vespa per la sua prima uscita televisiva e non il Tg1 come avevano fatto i suoi ultimi predecessori. Percorsi differenti per Enrico Letta che si accomodò nel salotto di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e Matteo Renzi che si sottopose alle domande di Giovanni Floris. Per Vespa invece si tratta di un bis dopo quello di Mario Monti.

