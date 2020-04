Sole a catinelle: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone

Questa sera, martedì 7 aprile 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Sole a catinelle, film del 2013 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Il terzo film che ha come protagonista il comico pugliese. Ma qual è la trama del film? Di cosa parla? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Checco Zalone è un 36enne emigrato al nord Italia dal meridione, che lavora come cameriere in un hotel di grande lusso sul Canal Grande a Venezia ed ha una passione per l’alta finanza. Per l’esattezza vive a Padova, è sposato con l’operaia siciliana Daniela e ha un figlio di 8 anni, intelligente e studioso, di nome Nicolò.

Nel 2013, proprio nel giorno in cui la moglie perde il lavoro a causa della chiusura della fabbrica per via della grande recessione, Checco decide di licenziarsi dal suo impiego perché lo reputa poco stimolante e sottopagato, mettendosi quindi alla ricerca di un’occupazione più redditizia, e finisce per trovare impiego come venditore porta a porta presso l’azienda che vende l’aspirapolvere Fata Gaia.

All’inizio le cose vanno molto bene, perché Checco vende l’elettrodomestico alla sua enorme parentela di zie e cugine e, con i soldi guadagnati, compra a credito una lunga serie di oggetti molto lussuosi. Ad un certo punto Checco non è più in grado di adempiere ai pagamenti perché non riesce a trovare clienti nuovi, pertanto tutte le sue proprietà vengono pignorate da Equitalia e la società finanziaria Fido Fly gli fa pressione affinché paghi le 48 rate mancanti.

La moglie lo caccia di casa e va a vivere dai suoi genitori portando Nicolò con sé. Checco, poiché Nicolò vuole stare un po’ anche con lui, fa al figlio una promessa: se nella pagella di fine anno a scuola prenderà tutti dieci, gli regalerà una vacanza estiva da sogno, come un “sole a catinelle”…

Checco è convinto che il figlio non possa riuscire nell’impresa, ma Niccolò lo sorprende. Checco, non avendo i soldi per regalare a Nicolò la vacanza promessa, cerca di convincere la maestra ad abbassare almeno uno dei voti, ma l’insegnante è inflessibile; non sentendosela di deludere Nicolò, decide di andare a Casacalenda, in Molise, sua terra d’origine, facendosi ospitare dalla zia Ritella, che non vedeva da quando era piccolo. Le cose tuttavia si mettono male per lui: Ritella si dimostra estremamente avara (si è arrabbiata per aver ricevuto una bolletta elettrica con valore superiore a 5 euro) e lo opprime, le vecchie zie sono tutte morte o emigrate in Canada, Nicolò non gradisce affatto la noiosa destinazione e nemmeno il cugino di Checco, Onofrio, riesce a risollevarli.

Stanco della situazione in cui si trova e ormai consapevole delle reali intenzioni del padre, Nicolò chiede aiuto alla madre, che gli propone di partire insieme alla famiglia di una sua collega, dicendogli di farsi portare al porto di Piombino per unirsi a loro. Nicolò però decide all’ultimo minuto di restare con il padre. Arrivati in Toscana, durante il viaggio di ritorno, Nicolò nota il cartello indicatore di uno zoo; i due scendono dalla macchina ed incontrano un bambino di nome Lorenzo, che soffre di mutismo selettivo, ma Checco con i suoi modi rustici riesce a farlo parlare. Zoe, la madre del bambino, è una giovane ed elegante donna francese che, per senso di gratitudine e per cercare di far sbloccare il bambino, invita Checco e Nicolò nella sua bella villa; successivamente, colpita dalla simpatia dell’ospite, lo conduce a feste e incontri esclusivi con industriali e VIP.

Zoe è infatti una donna molto ricca, in quanto lei e sua madre Juliette sono proprietarie al 33% di un’azienda che vuole comprare proprio la finanziaria con cui Checco è indebitato, la Fido Fly; Checco interviene e fa saltare l’affare. A un certo punto Vittorio (il compagno della mamma di Zoe) e Checco appaiono insieme in televisione, nel programma L’Estate dei VIP, in cui, a bordo di un lussuoso yacht, discutono se siano migliori gli spumanti secchi o quelli frizzanti: qui si scopre che Vittorio è il datore di lavoro che ha licenziato Daniela, la quale, furiosa per la nuova frequentazione dell’ex marito, gli manda un messaggio con un filmato in cui gli fa credere per ripicca di avere un nuovo compagno (un sindacalista della sua azienda). Checco, disgustato da questo individuo, viene preso dallo sconforto, abbandona la villa di Zoe e torna a casa per lasciare il figlio dalla madre, evocando alla sua maniera i bei momenti passati con lei; nel frattempo si vede il dottor Surace, il capo di Checco, che lo licenzia perché da quando è partito non ha venduto nemmeno un articolo.

Checco, a questo punto, decide di denunciare Vittorio per aver licenziato ingiustamente Daniela, e sporge denuncia anche per altri reati finanziari che ha scoperto essere stati commessi da Vittorio e soci. Due mesi dopo Zoe riapre la fabbrica di Daniela, che ha acquisito insieme alla madre, e Checco, vestito da sindacalista comunista, presenzia all’inaugurazione; nel suo discorso il protagonista descrive con parole toccanti il suo amore per la moglie, dicendosi disposto a tutto pur di tornare insieme. La donna accetta e la famiglia Zalone si ristabilisce, con Daniela che riprende a fare l’operaia e Checco che, assunto da Zoe nel reparto commerciale dell’azienda, si occupa sia del lavoro che delle faccende domestiche.

FINALE

Dopo qualche tempo la famiglia ritorna in Molise, a seguito di una telefonata urgente da parte di Onofrio, che rivela che la zia Ritella è in fin di vita in quanto ha avuto un infarto dopo aver ricevuto una bolletta elettrica del valore di circa 89 euro, dovuta al fatto che Checco e Nicolò, quando avevano alloggiato nella casa della zia, avevano acceso una stufa elettrica per riscaldare la camera da letto e l’avevano dimenticata accesa. Non appena Checco rivela alla zia che il macchinario medico che la tiene in vita è elettrico, Ritella chiede di staccare immediatamente la spina; Checco all’inizio è riluttante, ma poi accetta e decide di fare una eutana-zia, dopo la quale, ovviamente contro ogni aspettativa, la zia non solo resta in vita ma inizia a stare molto meglio.

Cast

Qual è il cast di Sole a catinelle? Ecco l’elenco dei principali attori con i rispettivi ruoli:

Checco Zalone: Checco Zalone

Robert Dancs: Nicolò Zalone

Miriam Dalmazio: Daniela

Aurore Erguy: Zoé

Ruben Aprea: Lorenzo, figlio di Zoé

Valeria Cavalli: Giulietta/Juliette Marin

Orsetta De Rossi: Domiziana

Matilde Caterina: Zia Ritella

Stefano Sabelli: Onofrio

Daniela Piperno: Giovanna

Lydia Biondi: Carolina, maestra di Nicolò

Augusto Zucchi: Piergiorgio Bollini

Marco Paolini: Vittorio Manieri

Alessandro Bressanello: dottor Giacomo Surace

Angie Alexander: segretaria Risorse Umane

Mimmo Mignemi: papà di Daniela

Claudia Brovedani: Olga Bollini

Maurizio Lastrico: Ludovico, papà di Lorenzo

Elettra Dallimore Mallaby: attrice set cinematografico

Gaia Padovan: psicologa scuola elementare Nicolò

Paolo Braghetto: sindacalista

Dove vedere Sole a catinelle in tv e streaming

Il film di Checco Zalone va in onda, come detto, oggi – 7 aprile 2020 – su Canale 5 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.