Sogno e son desto streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (replica)

Questa sera, venerdì 4 agosto 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata della terza stagione di Sogno e son desto, varietà musicale televisivo italiano andato in onda in prima serata su Rai 1 dall’11 gennaio 2014 al 6 febbraio 2016 con la conduzione di Massimo Ranieri. Nato come trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale, riprende gli schermi del classico varietà vecchio stampo e vede la presenza di numerosi amici in qualità di ospiti per inediti duetti canori (anche collegati ed introdotti da aneddoti della sua gioventù e vita passata). Spazio anche a momenti di poesia, teatro e ballo ed a omaggi ai grandi cantautori e artisti della musica italiana da parte dello stesso cantante napoletano, oltre alla riproposizione dei suoi brani di maggior successo. Dove vedere Sogno e son desto in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Sogno e son desto streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Sogno e son desto, ma quante puntate sono previste in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima venerdì 4 agosto 2023; la quarta e ultima venerdì 25 agosto 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):