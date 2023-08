Sogno e son desto: cast, ospiti, quante puntate e streaming dello show

Da venerdì 4 agosto 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la terza stagione di Sogno e son desto, varietà musicale televisivo italiano andato in onda in prima serata su Rai 1 dall’11 gennaio 2014 al 6 febbraio 2016 con la conduzione di Massimo Ranieri. Nato come trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale, riprende gli schermi del classico varietà vecchio stampo e vede la presenza di numerosi amici in qualità di ospiti per inediti duetti canori (anche collegati ed introdotti da aneddoti della sua gioventù e vita passata). Spazio anche a momenti di poesia, teatro e ballo ed a omaggi ai grandi cantautori e artisti della musica italiana da parte dello stesso cantante napoletano, oltre alla riproposizione dei suoi brani di maggior successo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast

Ma qual è il cast di Sogno e son desto? Oltre a Ranieri, il cast è composto da Nina Zilli come partner femminile, in sostituzione di Simona Molinari, e da Enrico Rava, Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, Stefano Bagnoli e Riccardo Fioravanti, ai quali è affidato uno spazio dedicato alla rivisitazione jazz di alcuni grandi classici della musica napoletana degli anni ’50 e ’60. Morgan è presente nelle prime due puntate poi deve abbandonare la trasmissione per motivi legati alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016 (come esplicitamente annunciato dallo stesso cantautore e da Ranieri nella seconda puntata), il cui regolamento prevede che ogni concorrente non prenda parte a nessun programma televisivo nelle due settimane precedenti l’inizio della manifestazione.

Sogno e son desto: gli ospiti

Ma quali sono gli ospiti di Sogno e son desto? Nella prima puntata: Morgan, Antonello Venditti, Arisa, Vincenzo Salemme, Massimo Lopez, Don Gino Rigoldi, Nicoletta Mantovani, Ivan Guillermo Ayon Rivas, Elisa Balbo, Biagio Pizzuti e Alessandro Scotto Di Luzio (4 tenori di Modena della Scuola Luciano Pavarotti) e in platea Valeria Valeri;

Nella seconda puntata: Morgan, Peppino Di Capri, Gianni Togni, Ron, Renato Pozzetto, Ale e Franz, Marisa Laurito, Antonio Tabucchi, corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma ed I Tamburellisti di Otranto;

Nella terza puntata: Il Volo, Nada, Alex Britti, Vulcanica, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Badarà Seck, Luisa Ranieri, Massimo Ghini, Serena Rossi, Carlo Giuffré e Stefano Mancuso;

Nella quarta e ultima puntata: Riccardo Cocciante, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Funk Off, James Senese, Napoli Centrale, Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, Badara Seck, Serena Rossi, Maurizio Casagrande, Enrico Varriale, Gabriele Lavia, Maurizio Scaparro e Fulvio Scaparro.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Sogno e son desto in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima venerdì 4 agosto 2023; la quarta e ultima venerdì 25 agosto 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 4 agosto 2023

Seconda puntata: venerdì 11 agosto 2023

Terza puntata: venerdì 18 agosto 2023

Quarta puntata: venerdì 25 agosto 2023

Streaming e tv

Dove vedere Sogno e son desto in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.