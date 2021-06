Sogno azzurro: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sogno azzurro, la serie tv che per la prima volta apre al pubblico le porte di Coverciano e che racconta il cammino che ha portato la Nazionale Italiana all’Europeo, al via venerdì 11 giugno con la gara d’esordio dell’Italia contro la Turchia? Si tratta in tutto di quattro puntate, da lunedì 7 giugno 2021 a giovedì 10 giugno, in onda su Rai 1 alle 20,30, subito dopo il Tg1. Grazie a un accordo con la Figc, per 10 mesi le telecamere hanno seguito i giocatori della Nazionale e tutto lo staff, riprendendoli sui campi d’allenamento, negli spogliatoi, nel corso di riunioni tecniche e momenti di relax. Un racconto senza precedenti, che vede come protagonisti i calciatori, il Commissario tecnico Roberto Mancini, i suoi assistenti e le principali figure che ruotano intorno alla Nazionale, ma anche calciatori e allenatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, come Gigi Buffon, Arrigo Sacchi, Marcello Lippi e Antonio Conte. A fare da narratore d’eccezione, l’attore Stefano Accorsi. Di seguito la programmazione completa di Sogno azzurro (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 7 giugno 2021, ore 20,30

Seconda puntata: martedì 8 giugno 2021, ore 20,30

Terza puntata: mercoledì 9 giugno 2021, ore 20,30

Quarta puntata: giovedì 10 giugno 2021, ore 20,30

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Sogno azzurro? La messa in onda su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 di Sky) della serie tv sulla Nazionale di calcio è in programma dalle ore 20,30 alle 21.20, prima dell’inizio della prima serata. Ogni serata avrà quindi una durata di circa 50 minuti (pubblicità incluse).

Episodi Sogno azzurro: trama e di cosa parla la serie

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Sogno azzurro e qual è la durata della miniserie su Rai 1, ma qual è la trama e di cosa parla? Ecco le anticipazioni puntata per puntata. Nel corso delle quattro puntate sarà raccontata la rinascita di una squadra che ha dovuto riguadagnare l’amore del pubblico dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018.

Proprio la creazione di un gruppo è l’argomento della prima puntata, che si sofferma su come Mancini abbia dato un nuovo spirito alla Nazionale, aiutato da uno staff formato prevalentemente da ex calciatori della “sua” Sampdoria, amici e compagni di una vita. La seconda sarà invece incentrata sui problemi, le paure e gli ostacoli che il gruppo è stato costretto a superare. Tra infortuni, assenze e complicazioni legate al Covid, che ha inevitabilmente coinvolto anche i calciatori e lo staff della Nazionale.

Nella terza puntata verrà indagato il delicato rapporto tra i giocatori della Nazionale, la stampa e i tifosi. Una storia che nasce da lontano, e che spesso ha incrociato alcuni momenti memorabili del calcio italiano, come le vittorie mondiali nell’82 e nel 2006, per arrivare fino a oggi, l’epoca dei social e dell’interazione senza filtri. La quarta e ultima puntata, infine, si concentra sul decisivo momento della vigilia, raccontando tramite la viva voce dei calciatori della Nazionale, e dei componenti dello staff tecnico, i modi per affrontare la tensione che precede le partite fondamentali, tra allenamenti, emozione e piccole scaramanzie.